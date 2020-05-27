В Україні зміняться правила прописки для дітей: як тепер прописати дитину

Кабінет міністрів України розглянув проект постанови "Про внесення змін в Правила реєстрації місця проживання" і змінив правила прописки. Про це заявив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Таким чином, при реєстрації місця проживання малолітньої, неповнолітньої дитини за адресою реєстрації місця проживання батьків або законного представника не потребують документи, які підтверджують право на проживання в житлі.

"У разі відсутності цих документів та/або знаходження житла в іпотеку, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язань реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласника житла, наймача або членів його сім'ї, за згодою іпотекодержателя або довірчого власника", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що працівник органу реєстрації має право перевірити, чи знаходиться житло в іпотеці або у довірчій власності. Цю інформацію можна вказати в заяві на реєстрацію місця проживання.

Нагадаємо, українці з кожним роком платять все більше "податку на розкіш".

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