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27 мая 2020, среда, 16:56 60
Общество 2020-05-27T18:15:03+03:00
Українські Новини
В Житомире коронавирус зафиксировали у 10 воспитателей детсадов

В Житомире коронавирус зафиксировали у 10 воспитателей детсадов

Елена Новикова
Карантин, Детский сад, Коронавирус, Коронавирус в Житомире, ослабление карантина

В рамках ослабления карантина и возобновления работы детских садов в Житомире провели экспресс-тестирование всех работников детских садов. У 10 из них тесты дали положительные результаты.

Об этом сообщил на внеочередном заседании мэр города Сергей Сухомлин.

"У нас 10 тестов показали положительный результат. Это еще не диагноз. Впереди еще будут ПЦР-тесты и исследования, но тех десяти мы вынуждены все же отстранить пока от работы в детских садах", - сказал он.

Мэр города также добавил, что в садики будут водить более 5600 детей.

"По информации, которую мы получили от родителей и на сайте, и благодаря работе Департамента образования, родители выразили желание водить в садики 5611 детей. Это максимальное число детей, которые смогут ходить. Но мы понимаем, что по факту будет немного меньше. Но это дает нам возможность в полном объеме открыть работу всех детских садов", - сказал Сухомлин.

Мэр города также напомнил, что родители не могут заходить в детсады, детей будут встречать воспитатели во дворе.

 

Как сообщали Українські Новини, 26 мая количество новых выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 321 до 21 905.

Ранее в Житомире закрыли общежитие из-за вспышки коронавируса.

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