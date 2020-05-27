подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 мая 2020, среда, 15:18 1605
Общество 2020-05-27T15:45:01+03:00
Українські Новини
В центре Киева под землю провалился трактор, который приехал на ремонт

В центре Киева под землю провалился трактор, который приехал на ремонт

Ольга Фандорина
Трактор, Провал, Коммунальная техника, Провал асфальта
Трактор. Фото: facebook.com/KyivOperativ
Трактор. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в среду, 27 мая, на улице Предславинской в Печерском районе под землю провалился трактор. Об этом сообщают очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook. 

Сообщалось, что под землю провалился трактор, который должен был заниматься ремонтом дороги. Правда, в комментариях пользователи пишут, что это - техника "Киевводоканала", которая должна была заниматься вскрытием под аварийное разрытие. 

"Это техника Водоканала, и заниматься он [трактор] должен был не ремонтом дороги, а вскрытием под аварийное разрытие, куда и провалился, бывает", - пишет в комментариях под постом Денис Филиппов. 

Как сообщали Українські Новини, ранее ночью в Киеве прорвало еще одну трубу: кипятком залило окрестности возле Воздухофлотского проспекта.

Ранее, 14 января, в Киеве кипятком затопило улицу на Шулявке.

А Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza. Также извеснто, что из-за прорыва теплосети на улице Антоновича были госпитализированы семь челове

Больше новостей о: Трактор Провал Коммунальная техника Провал асфальта

В Голландии возмущенные фермеры образовали "пробку...
Возле центрального ж/д вокзала Киева в асфальте по...
Возле Ocean Plaza появился новый провал и разбилис...
Киев привлечет все резервы для закупки современной...
Порошенко в карантин купил скульптуру из бронзы и "органического стекла" за 3,3 млн гривен
В Киеве за сутки в два раза упало количество новых случаев коронавируса
Новости
Twitter предупредил пользователей о возможной ложной информации в постах Трампа 15:57
Украина за два закупила лекарств на 1 млрд гривен, - Степанов 15:48
Вятрович проиграл суд по нацисткой символике дивизии СС "Галичина" 15:47 Документ
Закон о всеукраинском референдуме рассмотрят в июле, - Разумков 15:40
В Украине пассажиропоток через госграницу вырос до 20 тысяч человек в сутки 15:30
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
больше новостей
ТРЦ в Киеве откроются 30 мая, но без работы развлекательных зон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok