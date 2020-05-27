В центре Киева под землю провалился трактор, который приехал на ремонт

В Киеве в среду, 27 мая, на улице Предславинской в Печерском районе под землю провалился трактор. Об этом сообщают очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Сообщалось, что под землю провалился трактор, который должен был заниматься ремонтом дороги. Правда, в комментариях пользователи пишут, что это - техника "Киевводоканала", которая должна была заниматься вскрытием под аварийное разрытие.

"Это техника Водоканала, и заниматься он [трактор] должен был не ремонтом дороги, а вскрытием под аварийное разрытие, куда и провалился, бывает", - пишет в комментариях под постом Денис Филиппов.

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