Адвокаты обжаловали подозрение Ивану Кузнецову, которого убил Стерненко, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что адвокаты обжаловали в суде подозрение в совершении преступления Ивану Кузнецову, которого умышленно убил праворадикал Сергей Стерненко в Одессе в 2018 году.

Об этом юрист заявил в своем Telegram-канале.

"Информирую, что сегодня наши адвокаты обратились в суд с обжалованием подозрения Ивану Кузнецову, умышленное убийство которого совершил уроженец Одесской области, обвиняемый и подсудимый в уголовных производствах о вымогательстве, разбое, обороте наркотиков, пытках и похищении человека, гр. Стерненко, 1995 г.р.



Ключевые тезисы подозрения - по заказу неустановленных лиц, неустановленным предметом на неустановленном автомобиле, с неустановленной целью совершили нарушение общественного порядка в отношении общественного деятеля и активного участника революции.



Планируем провести одновременно и публичные, и юридические, и учебно-воспитательные мероприятия. Убийца должен сидеть в тюрьме, даже если его защищает власть. Будем информировать о ходе судебного процесса", - написал Портнов.

19 мая адвокат Станислав Свириденко, представляющий интересы семьи Кузнецова, заявил, что предъявление подозрения о совершении преступления умершему является незаконным.

Напомним, 18 мая следствие СБУ признало потерпевшим Стерненко, который зарезал 2 года назад жителя Черноморска Кузнецова. А погибшему Кузнецову СБУ объявила подозрение за якобы нападение на Стерненко.

СМИ неоднократно рассказывали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти 2 года ему удается избегать привлечения к ответственности.

Как сообщали Українські Новини, из экспертного заключения в отношении действий Стерненко следует, что националист в ходе драки догнал и сознательно добил ножом ударом в сердце раненого им ранее Ивана Кузнецова.