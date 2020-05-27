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27 мая 2020, среда, 13:56 2100
Судебная власть 2020-05-27T14:30:01+03:00
Українські Новини
Адвокаты обжаловали подозрение Ивану Кузнецову, которого убил Стерненко, – Портнов

Адвокаты обжаловали подозрение Ивану Кузнецову, которого убил Стерненко, – Портнов

Сергей Паламаренко
Умышленное убийство, Андрей Портнов, Сергей Стерненко, Иван Кузнецов
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист Андрей Портнов сообщил, что адвокаты обжаловали в суде подозрение в совершении преступления Ивану Кузнецову, которого умышленно убил праворадикал Сергей Стерненко в Одессе в 2018 году.

Об этом юрист заявил в своем Telegram-канале.

"Информирую, что сегодня наши адвокаты обратились в суд с обжалованием подозрения Ивану Кузнецову, умышленное убийство которого совершил уроженец Одесской области, обвиняемый и подсудимый в уголовных производствах о вымогательстве, разбое, обороте наркотиков, пытках и похищении человека, гр. Стерненко, 1995 г.р.


Ключевые тезисы подозрения - по заказу неустановленных лиц, неустановленным предметом на неустановленном автомобиле, с неустановленной целью совершили нарушение общественного порядка в отношении общественного деятеля и активного участника революции.

Планируем провести одновременно и публичные, и юридические, и учебно-воспитательные мероприятия. Убийца должен сидеть в тюрьме, даже если его защищает власть. Будем информировать о ходе судебного процесса", - написал Портнов.

19 мая адвокат Станислав Свириденко, представляющий интересы семьи Кузнецова, заявил, что предъявление подозрения о совершении преступления умершему является незаконным.

Напомним, 18 мая следствие СБУ признало потерпевшим Стерненко, который зарезал 2 года назад жителя Черноморска Кузнецова. А погибшему Кузнецову СБУ объявила подозрение за якобы нападение на Стерненко. 

СМИ неоднократно рассказывали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти 2 года ему удается избегать привлечения к ответственности.

Как сообщали Українські Новини, из экспертного заключения в отношении действий Стерненко следует, что националист в ходе драки догнал и сознательно добил ножом ударом в сердце раненого им ранее Ивана Кузнецова.

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