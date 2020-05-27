Список "коронавирусных" больниц расширился на более чем сотню учреждений

Несмотря на то, что количество заболевшихCOVID-19 демонстрирует тенденцию к снижению, Кабинет Министров расширил перечень медицинских учреждений, которые оказывают стационарную помощь больным с коронавирусной инфекцией.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

В частности, в перечень внесено 18 медучреждений в Ивано-Франковской области.

9 медучреждений внесено в Одесской области, по 7 медучреждений - во Львовской и Черновицкой областях, по 6 медучреждений - в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ривненской и Черниговской областях, по 5 медучреждений - в Закарпатской и Харьковской областях, по 4 медучреждения - в Волынской, Кироваградской, Полтавской, Сумской и Тернопольской области, по 3 медучреждения - в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях, 2 медучреждения - в Луганской области, по 1 медучреждению - в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В Киеве в список дополнительно внесли 5 медучреждений городские клинические больницы №3, №12, Киевский городской клинический онкологический центр, городскую клиническую больницу скорой помощи и городской центр нефрологии и диализа.

Среди внесенных в перечень - Винницкая областная больница имени Пирогова, Волынский областной перинатальный центр, Криворожские городские клинические больницы №4 и №8 (Днепропетровская область), Коростенская и Бердичевская центральные районные больницы (Житомирская область), Ужгородская центральная городская клиническая больница, Ивано-Франковский городской перинатальный центр, Ивано-Франковский областной костно-туберкулезный санаторий, Фастовская центральная районная больница (Киевская область), Львовская областная инфекционная больница.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал, что эти медучреждения оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией с 1 апреля, однако не были внесены в перечень.

Также были исправлены реквизиты некоторых медучреждений, которые были внесены в список ранее.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 26 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 29 человек до 2 739, умерших - на 3 человека до 64.

26 мая были госпитализированы 95 больных коронавирусной инфекцией.