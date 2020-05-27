В Киеве задержали четырех киллеров, пытавшихся убить иностранного члена наркокартеля

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в покушении на убийство иностранца - члена наркокартеля, которое произошло 26 мая в Печерском районе Киева.

Об этом Українським Новинам сообщили в Национальной полиции.

"Подозреваемых уже задержали", - сказал представитель ведомства.

По его словам, они были задержаны на въезде в Одессу.

Также собеседник сообщил, что потерпевший жив.

Задержание киллеров. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Задержание киллеров. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщали Українськi Новини, Полиция Киева в марте изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен.

Позднее Прокуратура Киева изъяла 50 кг метадона на сумму 2 млн долларов, одним из организаторов оказался бывший работник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел.

В Киеве стражи порядка задержали жителя Днипра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения.