подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Киеве задержали четырех киллеров, пытавшихся убить иностранного члена наркокартеля
27 мая 2020, среда, 11:11 213
Политика 2020-05-27T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве задержали четырех киллеров, пытавшихся убить иностранного члена наркокартеля

В Киеве задержали четырех киллеров, пытавшихся убить иностранного члена наркокартеля

Кира Молчанова
Киев, Украинская полиция, Наркобизнес, Киллер, Наркокартель, киллеры, Полиция Киева
Задержание киллеров. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Задержание киллеров. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в покушении на убийство иностранца - члена наркокартеля, которое произошло 26 мая в Печерском районе Киева.

Об этом Українським Новинам сообщили в Национальной полиции.

"Подозреваемых уже задержали", - сказал представитель ведомства.

По его словам, они были задержаны на въезде в Одессу.

Также собеседник сообщил, что потерпевший жив.

Задержание киллеров. Фото: kyiv.npu.gov.uaЗадержание киллеров. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Задержание киллеров. Фото: kyiv.npu.gov.uaЗадержание киллеров. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщали Українськi Новини, Полиция Киева в марте изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен.

Позднее Прокуратура Киева изъяла 50 кг метадона на сумму 2 млн долларов, одним из организаторов оказался бывший работник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел.

В Киеве стражи порядка задержали жителя Днипра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения.

Больше новостей о: Киев Украинская полиция Наркобизнес Киллер Наркокартель киллеры Полиция Киева

В Житомирской области профессиональный охотник рас...
В Ивано-Франковске студентка "заказала" убийство б...
В Одесской области задержали киллеров, которые пыт...
В Киеве изъяли рекордную партию метадона...
ТРЦ в Киеве откроются 30 мая, но без работы развлекательных зон
После однодневного роста количество новых случаев коронавируса снова начало падать
Новости
Киевское метро возобновило работу
Что происходит в метро: в центре пусто, а на конечных станциях толпа людей 12:44
В Киевской области после увеличения снизилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам 12:41
Заробитчане начали подавать документы для работы в Польше 12:40
В Киеве за сутки в два раза упало количество новых случаев коронавируса 12:40 Инфографика
ТРЦ в Киеве откроются 30 мая, но без работы развлекательных зон 12:20
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
больше новостей
МВФ пока не включил в свой календарь вопрос по новой программе сотрудничества с Украиной
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok