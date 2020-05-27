На Донбассе в бою погиб украинский военный

Вчера, 26 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что вооруженные формирования РФ обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя … По данным разведки, за минувшие сутки наши воины уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики за сутки 16 раз нарушили перемирие и лишились четверых "бойцов".

Также 24 мая на Донбассе боевики вновь устроили провокации и лишились четверых "бойцов".