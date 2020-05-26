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26 мая 2020, вторник, 05:28 1290
Lifestyle 2020-05-26T05:28:02+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которые получат прибыль сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которые получат прибыль сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на сегодня, Гороскоп на вторник
Рыбы. Фото: pixabay
Рыбы. Фото: pixabay

После удачного вторника некоторым знакам зодиака повезет и в финансовой сфере жизни. О том, какие три знака получат прибыль во вторник, 26 мая, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецам во вторник нельзя упускать из виду материальный аспект ситуации. Это поможет правильно угададать расклад событий и расстановку сил, заключить выгодную сделку, продать старые вещи. Однако представителям этого знака придется заплатить высокий налог или поделиться с теми, кто предоставил им дополнительные возможности.

Весы

Весы во вторник преуспеют во всех вопросах, которые касаются финансов и развития делового сотрудничества. В этот день могут произойти существенные продвижки в переговорах с партнерами, что приведет к получению прибыли и поможет преодолеть трудности. Также звезды уверяют, что представителям этого знака могут вернуть давний долг, о котором они уже успели позабыть.

Рыбы

В этот день у Рыб возрастат доходность бизнеса, который связан с недвижимостью. Звезды уверяют, что во вторник успешно пройдут сделки по купле-продаже жилья, можно также заключать договор аренды. Кроме того, начальство положительно оценит недавние заслуги представителей этого знака. Есть шанс получить неплохую премию.

Как сообщали Українські Новини, лето в 2020 году будет знойным и сухим.

Также в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.

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