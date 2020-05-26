Саакашвили хочет срочно поменять свежеподписанный Зеленским закон о новом налоге на заграничные компании украи

Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили заявил, что закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов (законопроект 1210) "нужно срочно менять".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Экономическая правда".

По его словам, закон значительно увеличивает полномочия налоговых органов и усложняет администрирование налогов.

"Налоговая получила право закручивать гайки, презумпция вины переводится на налогоплательщика, потому что надо доказывать что-то Налоговой", - заявил он.

Саакашвили добавил, что президент Зеленский не хотел подписывать этот закон, но принятие закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ.

Как сообщали Українські Новини, 16 января Верховная Рада усилила контроль за уплатой налогов. За принятие во втором чтении соответствующего законопроекта №1209-1 и №1210 проголосовали 256 депутатов.

Ранее Зеленский подписал указ назначении о Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета Национального совета реформ.