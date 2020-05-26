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26 мая 2020, вторник, 19:41 327
Судебная власть 2020-05-26T20:15:02+03:00
Українські Новини
Суд заочно арестовал экс-министра обороны Лебедева по делу о расстрелах на Майдане

Суд заочно арестовал экс-министра обороны Лебедева по делу о расстрелах на Майдане

Ярина Вацяк
Заочный арест, Павел Лебедев, Печерский районный суд Киева, Дело Майдана
Павел Лебедев
Павел Лебедев

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Павла Лебедева, который по данным СМИ продолжает вести успешный бизнес в Украине, по делу о расстрелах на Майдане Незалежности 18-20 февраля 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева", - сказано в нем.

Отмечается, что в этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим Президентом Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части Киева, и террористическому акту.

Указано, что данное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Лебедева процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Как сообщали Українськi Новини, раеее Генпрокуратура передала дело против Пшонки и его сына в НАБУ.

В 2018 году Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации о мобильных переговорах бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и бывшего министра обороны Павла Лебедева за период Евромайдана.

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