Суд заочно арестовал экс-министра обороны Лебедева по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Павла Лебедева, который по данным СМИ продолжает вести успешный бизнес в Украине, по делу о расстрелах на Майдане Незалежности 18-20 февраля 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева", - сказано в нем.

Отмечается, что в этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим Президентом Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части Киева, и террористическому акту.

Указано, что данное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Лебедева процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Как сообщали Українськi Новини, раеее Генпрокуратура передала дело против Пшонки и его сына в НАБУ.

В 2018 году Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации о мобильных переговорах бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и бывшего министра обороны Павла Лебедева за период Евромайдана.