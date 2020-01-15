Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине, - СМИ

Беглый министр обороны Украины времен Януковича Павел Лебедев, который является фигурантом нескольких уголовных дел и объявлен в розыск, продолжает вести успешный бизнес в Украине. Об этом говорится в публикации издания 24.tv.ua.

Большую часть времени Лебедев проживает в оккупированном Россией Крыму, регулярно появляется в эфирах пропагандистских СМИ.

"Впрочем, политические взгляды не заставили его отказаться от заработка на материковой части Украины. Здешний бизнес, как и особняк под Киевом, перешел к его дочери Алене Лебедевой. Активы семьи Лебедевых объединились в AurumGroup. Целый ряд промышленных, химических, машиностроительных, инжиниринговых и других предприятий. В их числе, например, "Свесский насосный завод", который начиная с 2015 года экспортировал на федеральные предприятия ВПК России оборудование на сумму почти 200 млн рублей", - говорится в статье.

Алена Лебедева

Однако поставки оборудования для оборонного комплекса страны-агрессора, далеко не единственное преступление совершенное семейством Лебедевых в Украине.

Как выяснили журналисты, сегодня деятельность подконтрольного Лебедеву Криворожского дизельного завод угрожает Украине и сотням ее граждан техногенной катастрофой. Во время проверок в 2018 и 2019 годах проверки выявили многочисленные нарушения пожарной и техногенной безопасности на заводе. При этом, несмотря на судебные запреты предприятие продолжает работу.

"И пока продолжается война на Донбассе, семья Лебедевых продолжает зарабатывать и приумножать свои активы. Топ-чиновник, подозреваемый в коррупции и причастности к массовым убийствам на Майдане, не просто бежал из страны на оккупированную территорию, но и сохранил каждый из своих бизнес-активов", - говорится в статье.