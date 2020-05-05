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05 мая 2020, вторник, 15:07 120
Политика 2020-05-05T15:15:01+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура передала дело против Пшонки и его сына в НАБУ

Генпрокуратура передала дело против Пшонки и его сына в НАБУ

Ольга Фандорина
Виктор Пшонка, НАБУ, Офис Генпрокурора, Передача дела
Цезарь Пшонка. Фото: jankoy.org.ua
Цезарь Пшонка. Фото: jankoy.org.ua

Генеральная прокуратура дело против бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, заморозку активов которого совет ЕС признал незаконной, и его сына Артема в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом свидетельствуют судебные материалы, передают Українськi Новини.

НАБУ расследует дело против Пшонки и сына по факту неоднократного вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах за назначение на определенные должности в органах прокуратуры Украины, за непривлечение к уголовной ответственности, открытие "заказных" дел и незаконное наложение ареста на имущество, содействие "рейдерским" захватам предприятий.

Дело расследуется по ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

О подозрении Пшонкам не сообщалось.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации о мобильных переговорах бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и бывшего министра обороны Павла Лебедева за период Евромайдана.

Как сообщали Українські Новини, ранее бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Замана заявил, что Лебедев, Якименко и Пшонка требовали привлечь армию к подавлению Евромайдана в феврале 2014 года.

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