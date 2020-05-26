подписаться на рассылку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • В первый день работы немецкой авиакомпании самолет в Сардинию развернули назад из-за закрытого аэропорта
26 мая 2020, вторник, 19:09 90
Европа 2020-05-26T20:30:02+03:00
Українські Новини
В первый день работы немецкой авиакомпании самолет в Сардинию развернули назад из-за закрытого аэропорта

В первый день работы немецкой авиакомпании самолет в Сардинию развернули назад из-за закрытого аэропорта

Елизавета Кесельман
Европа, аэропорты, авиарейсы, Возобновление полетов
самолет. фото: freepik
самолет. фото: freepik

После послабления карантина, многие страны постепенно возобновляют рейсы и работу аэропортов. Так, немецкая авиакомпания Eurowings возобновила рейсы из Дюссельдорфа на Сардинию, однако самолет развернули из-за закрытого аэропорта в Ольбии. Об этом передает CNN.

Как передает ведомство, аэроопорт в Италии открыли 17 мая для регулярных коммерческих рейсов, однако в тот же день решение изменили. 

Отмечается, что авиаперевозчик не был осведомлен о повторном закрытии аэропорта.

Самолет выполнил рейс, и долетев до пункта назначения, кружил над аэропортом 40 минут, но разрешение на посадку так и не получил. Авиадиспетчер сообщил пилотам, что аэропорт закрыт. После чего самолет был вынужден вернуться в Дюссельдорф.

На борту, кроме экипажа, находились только два пассажира. Издание пишет, что их рейс занял 4 часа и 10 минут.

В Eurowings называют произошедшее недоразумением и говорят, что на фоне пандемии ситуация во многих аэропортах Европы очень динамичная.

"Большой объем информации о работе и закрытии аэропортов часто меняется в короткие сроки. В разных странах ежедневно вносятся изменения в правила въезда", — говорит представитель компании.

Аэропорт в Ольбии будет закрыт еще как минимум до 2 июня.

Ка сообщали Українські Новини, летом Ryanair планирует возобновить только половину маршрутов из Украины.

Больше новостей о: Европа аэропорты авиарейсы Возобновление полетов

ЕС предлагал создать вакцину от коронавируса в 201...
Аэропорт им. Сикорского попросил разделить пассажи...
Авиакомпании будут нести ущерб из-за коронавируса ...
Соскучились по небу: украинские авиаторы присоедин...
ГБР пыталось получить доступ к картинам Порошенко. В музей вызвали полицию
Госстат засекретил причины смерти людей на карантине
Новости
Саакашвили хочет срочно поменять свежеподписанный Зеленским закон о новом налоге на заграничные компании украи 20:11
В ООН намерены увеличить помощь развивающимся странам из-за пандемии коронавируса 20:08
Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и пытках 19:50
Суд заочно арестовал экс-министра обороны Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 19:41
Турция возобновит авиасообщение с 70 странами с 1 июля 19:36
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
В ВУЗах экзамены могут проводить уже с 1 июня, - Минобразования 19:31
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей 22:51
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
больше новостей
Киев снял карантин с Киево-Печерской лавры и Ионинского и Свято-Покровского монастырей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok