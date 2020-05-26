В первый день работы немецкой авиакомпании самолет в Сардинию развернули назад из-за закрытого аэропорта

После послабления карантина, многие страны постепенно возобновляют рейсы и работу аэропортов. Так, немецкая авиакомпания Eurowings возобновила рейсы из Дюссельдорфа на Сардинию, однако самолет развернули из-за закрытого аэропорта в Ольбии. Об этом передает CNN.

Как передает ведомство, аэроопорт в Италии открыли 17 мая для регулярных коммерческих рейсов, однако в тот же день решение изменили.

Отмечается, что авиаперевозчик не был осведомлен о повторном закрытии аэропорта.

Самолет выполнил рейс, и долетев до пункта назначения, кружил над аэропортом 40 минут, но разрешение на посадку так и не получил. Авиадиспетчер сообщил пилотам, что аэропорт закрыт. После чего самолет был вынужден вернуться в Дюссельдорф.

На борту, кроме экипажа, находились только два пассажира. Издание пишет, что их рейс занял 4 часа и 10 минут.

В Eurowings называют произошедшее недоразумением и говорят, что на фоне пандемии ситуация во многих аэропортах Европы очень динамичная.

"Большой объем информации о работе и закрытии аэропортов часто меняется в короткие сроки. В разных странах ежедневно вносятся изменения в правила въезда", — говорит представитель компании.

Аэропорт в Ольбии будет закрыт еще как минимум до 2 июня.

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