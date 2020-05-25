Дания ослабила пограничный контроль: въехать могут те, у кого есть любимый человек в стране, но при наличии лю

Дания, которая с 8 июня ослабит карантинные меры, приняла решение ослабить пограничный контроль со скандинавскими странами и Германией с 25 мая. Однако, въезд разрешили только для влюбленных, у которых вторая половинка живет в Дании. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что для того, чтобы попасть в страну, на границе необходимо доказать, что в Дании живет люимый человек: предъявить любовную переписку или же фотограифю партнера.

Кроме того, чтобы встретиться, паре придется доказать, что их отношениям не менее полугода.

"Они могут принести с собой фотографию или любовное письмо. Я понимаю, что это очень интимные вещи, но решение впустить партнера или партнершу в конечном итоге зависит от конкретного сотрудника полиции", — заявил заместитель главы полиции Дании Алан Далагер Клаузен.

Такое решение в стране раскритиковали, отметив, что это нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.

"Я никогда не слышал о стране, где для въезда требуется показывать частные переписки или фотографии от партнера. Мы наконец позволили влюбленным посещать друг друга, но не защитили право на их приватность", — заявил датский политик Кристиан Хегаард в Twitter.

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