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  • В Риме введут штрафы до 500 евро для тех, выбрасывает маски и перчатки на улице
26 мая 2020, вторник, 17:42 18
Европа 2020-05-26T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Риме введут штрафы до 500 евро для тех, выбрасывает маски и перчатки на улице

В Риме введут штрафы до 500 евро для тех, выбрасывает маски и перчатки на улице

Елизавета Кесельман
Италия, Штраф, Маски, коронавирус в Италии, Штрафы за нарушение карантина
Маска. Антиспетик. Перчатки. Фото: Pixabay
Маска. Антиспетик. Перчатки. Фото: Pixabay

В то время, как Испания предложила ввести общие правила для передвижения в зоне Шенгена, в Риме введут штрафы для тех, кто выбрасывает маски и перчатки на улице. Штрафы будут достигать от 25 до 500 евро. Об этом передает Roma Today.

Мэр столицы Италии Вирджиния Раджи подписала распоряжение, согласно которому на всей территории Рима запрещается выбрасывать одноразовые средства индивидуальной защиты — маски и перчатки — на тротуарах, улицах, площадях, в парках, на набережных и пляжах. 

Отмечается, что после послабления карантина в общественных местах валялись выброшенные маски и перчатки.

Власти предупреждали, что выбрасывать средства индивидуальной защиты нужно в специальные контейнеры, которые находятся на выходе из предприятий, офисов и других учреждений.

Как сообщали Українські Новини, Италия вышла из жесткого карантина 4 мая. Общественные заведения такие, как бары и рестораны начали работать при условии соблюдения правил, а именно, осуществлять доставку на дом либо же готовить еду на вынос. 

Кроме того, Италия открыла для посещения Колизей и Помпеи. 

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