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26 мая 2020, вторник, 17:56 26
Судебная власть 2020-05-26T18:30:02+03:00
Українські Новини
Суд обязал Венедиктову открыть дело против руководства САП

Суд обязал Венедиктову открыть дело против руководства САП

Надежда Комендантова
Назар Холодницкий, САП, Георгий Логвинский, Ирина Венедиктова
Холодницкий.
Холодницкий.

В то время, как Холодницкий в апреле утроил оклад и получил больше 240 тыс. гривен, Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову или уполномоченного замгенпрокурора открыть уголовное производство в отношении руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о возможном превышении власти, нарушении неприкосновенности жилья, вмешательстве в деятельность государственного деятеля при расследовании дела против бывшего депутата Верховной Рады Георгия Логвинского.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В суд поступила жалоба на бездеятельность Офиса генпрокурора относительно расследования этих фактов.

В обоснование доводов жалобы заявитель отметил, что в интересах Логвинского подал в Офис генерального прокурора заявление о совершении уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ст. 183, ч. 2 ст. 344, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса, совершенных в его отношении и в отношении членов его семьи сотрудниками НАБУ и руководством САП.

Адвокат просил открыть дело и признать своего клиента пострадавшим в уголовном производстве.

При этом Офис генпрокурора не открыл дело.

Адвокат отмечает, что в его заявлении о совершении уголовных преступлений сообщалось о том, что сотрудники НАБУ и руководство САП при осуществлении досудебного расследования по делу "Мандарин Оил" осуществляют фальсификацию доказательств и проводят расследование в отношении Логвинского вопреки имеющемуся у него дипломатическому иммунитету.

Суд удовлетворил иск адвоката экс-депутата Рады и обязал Офис генпрокурора в лице генпрокурора или его заместителя открыть уголовное производство по вышеуказанным фактам.

Как сообщали Українськi Новини, бывший депутат от политической партии "Народный фронт" Георгий Логвинский отрицает свою причастность к присвоению 54 млн гривен из государственного бюджета.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский ("Народный фронт") выехали из Украины.

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