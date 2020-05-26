ЕС предлагал создать вакцину от коронавируса в 2017 году, но фармакомпании отказались, – The Guardian

В 2017 году Европейский союз выдвинул предложение по разработке быстродействующих вакцин для патогенов, в частности, таких, как коронавирусы. Однако крупнейший фармакомпании не поддержали данное предложение. Об этом передает The Guardian.

Ситуация за 2017 год описана в докладе брюссельского исследовательского центра Corporate Europe Observatory.

Отмечается, что план по разработке вакцины выдвинули представители Еврокомиссии на заседании "Инициативы в отношении инновационных лекарственных средств" (ІМІ). Еврокомиссия утверждала, что эти вакцины должны быть разработаны и приняты до возникновения возможных вспышек заболевания, но эта идея не нашла поддержки в фармацевтических компаниях.

В руководящий состав ІМІ входят представители Европейской комиссии и Европейской федерации фармацевтической промышленности, членами которой являются такие крупные мировые фармацевтические компании, как GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly and Johnson & Johnson.

The Guardian отмечает, что из-за неготовности к пандемии коронавируса фармацевтические компании все чаще обвиняют в том, что они не поставили борьбу с инфекционными заболеваниями в приоритет, поскольку это менее прибыльно, чем борьба с хроническими заболеваниями.

Сейчас клинические испытания проходят восемь потенциальных вакцин против коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Израиле хакеры атаковали лаборатории, где проводилась разработка вакцины от коронавируса.