Депутат "Юзик" Корявченков задекларировал 100 тыс. долларов наличных и больше 600 тыс. гривен дохода

Депутат Верховной Рады Юрий "Юзик" Корявченков (фракция "Слуга Народа"), которого поймали на нарушении ПДД при попытке убежать от журналистов, задекларировал 627 тыс. гривен дохода за 2019 год и 100 тыс. долларов наличных.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Также согласно декларации в феврале 2019 года Корявченков внес 300 тыс. гривен в избирательный фонд тогда еще кандидата в Президенты Владимира Зеленского.

Из всей его суммы доходов за 2019 год 152,6 тыс. гривен составляет зарплата депутата, 369,85 тыс. гривен - доход от предпринимательской деятельности от Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Снек продакшн" и 79 - зарплаты в ООО "Квартал 95".

С октября 2008 года Корявченкову принадлежит квартира в Киеве площадью 103,4 кв. м, приобретенная за 914 тыс. гривен, с 2017 - автомобиль Hyundai Accent за 422,3 тыс. гривен.

Отмечается, что в январе 2008 года он взял кредит в банке "Надра" в размере $180,976 тыс., поручителями по которому выступили его супруга Татьяна Корявченкова и актер "Квартала 95" Евгений Кошевой.

В апреле 2019 года депутат уплатил 177,4 тыс. гривен за туристическую путевку в Турцию.

Также в декларации указано, что Татьяна Корявченкова (супруга) за 2019 год получила 1,6 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности как физическое лицо-предприниматель (ФОП).

Как сообщали Українські Новини, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) намерено начать автоматическую проверку деклараций после 1 июня.

Кроме того депутат Юрий Корявченков взял себе в помощники жену Татьяну.