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26 мая 2020, вторник, 14:11 24
Политика 2020-05-26T14:31:00+03:00
Українські Новини
Депутат "Юзик" Корявченков задекларировал 100 тыс. долларов наличных и больше 600 тыс. гривен дохода

Депутат "Юзик" Корявченков задекларировал 100 тыс. долларов наличных и больше 600 тыс. гривен дохода

Кира Молчанова
электронные декларации, Слуга народа, Декларация о доходах, Декларации чиновников, Юрий Корявченков
Корявченков Фото: kvartal95.com
Корявченков Фото: kvartal95.com

Депутат Верховной Рады Юрий "Юзик" Корявченков (фракция "Слуга Народа"), которого поймали на нарушении ПДД при попытке убежать от журналистов, задекларировал 627 тыс. гривен дохода за 2019 год и 100 тыс. долларов наличных.

 Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

 Также согласно декларации в феврале 2019 года Корявченков внес 300 тыс. гривен в избирательный фонд тогда еще кандидата в Президенты Владимира Зеленского.

 Из всей его суммы доходов за 2019 год 152,6 тыс. гривен составляет зарплата депутата, 369,85 тыс. гривен - доход от предпринимательской деятельности от Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Снек продакшн" и 79 - зарплаты в ООО "Квартал 95".

 С октября 2008 года Корявченкову принадлежит квартира в Киеве площадью 103,4 кв. м, приобретенная за 914 тыс. гривен, с 2017 - автомобиль Hyundai Accent за 422,3 тыс. гривен.

 Отмечается, что в январе 2008 года он взял кредит в банке "Надра" в размере $180,976 тыс., поручителями по которому выступили его супруга Татьяна Корявченкова и актер "Квартала 95" Евгений Кошевой.

 В апреле 2019 года депутат уплатил 177,4 тыс. гривен за туристическую путевку в Турцию.

 Также в декларации указано, что Татьяна Корявченкова (супруга) за 2019 год получила 1,6 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности как физическое лицо-предприниматель (ФОП).

 Как сообщали Українські Новини, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) намерено начать автоматическую проверку деклараций после 1 июня.

Кроме того депутат Юрий Корявченков взял себе в помощники жену Татьяну.

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