Депутат "Юзик" Корявченков задекларував 100 тис. доларів готівки і більше 600 тис. гривень доходу

Депутат Верховної Ради Юрій "Юзік" Корявченков (фракція "Слуга Народу"), якого спіймали на порушенні ПДР при спробі втекти від журналістів, задекларував 627 тис. гривень доходу за 2019 рік і 100 тис. доларів готівки.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Також згідно декларації у лютому 2019 року Корявченков вніс 300 тис. гривень на виборчий фонд тоді ще кандидата в Президенти Володимира Зеленського.

З всієї його суми доходів за 2019 рік 152,6 тис. гривень становить зарплата депутата, 369,85 тис. гривень - дохід від підприємницької діяльності від Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Снек продакшн" і 79 - зарплати в ТОВ "Квартал 95".

З жовтня 2008 року Корявченкову належить квартира в Києві площею 103,4 кв. м, набута за 914 тис. гривень, з 2017 - автомобіль Hyundai Accent за 422,3 тис. гривень.

Наголошується, що в січні 2008 року він взяв кредит у банку "Надра" у розмірі $180,976 тис., поручителями по якому виступили його дружина Тетяна Корявченкова і актор "95 Кварталу" Євген Кошовий.

У квітні 2019 року депутат сплатив 177,4 тис. гривень за туристичну путівку до Туреччини.

Також у декларації зазначено, що Тетяна Корявченкова за 2019 рік отримала 1,6 млн гривень доходу від підприємницької діяльності як фізична особа-підприємець (ФОП).

Як повідомляли Українські Новини, Національне агентство по запобіганню корупції (НАПК) має намір почати автоматичну перевірку декларацій після 1 червня.

Крім того депутат Юрій Корявченков взяв собі в помічники дружину Тетяну.