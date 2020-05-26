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26 травня 2020, вівторок, 14:11 8
Політика 2020-05-26T14:30:02+03:00
Українські Новини
Депутат "Юзик" Корявченков задекларував 100 тис. доларів готівки і більше 600 тис. гривень доходу

Депутат "Юзик" Корявченков задекларував 100 тис. доларів готівки і більше 600 тис. гривень доходу

Кира Молчанова
Перевірка декларацій, електронні декларації, Слуга народу, Юрій Корявченков
Корявченков Фото: kvartal95.com
Корявченков Фото: kvartal95.com

Депутат Верховної Ради Юрій "Юзік" Корявченков (фракція "Слуга Народу"), якого спіймали на порушенні ПДР при спробі втекти від журналістів, задекларував 627 тис. гривень доходу за 2019 рік і 100 тис. доларів готівки.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Також згідно декларації у лютому 2019 року Корявченков вніс 300 тис. гривень на виборчий фонд тоді ще кандидата в Президенти Володимира Зеленського.

З всієї його суми доходів за 2019 рік 152,6 тис. гривень становить зарплата депутата, 369,85 тис. гривень - дохід від підприємницької діяльності від Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Снек продакшн" і 79 - зарплати в ТОВ "Квартал 95".

З жовтня 2008 року Корявченкову належить квартира в Києві площею 103,4 кв. м, набута за 914 тис. гривень, з 2017 - автомобіль Hyundai Accent за 422,3 тис. гривень.

Наголошується, що в січні 2008 року він взяв кредит у банку "Надра" у розмірі $180,976 тис., поручителями по якому виступили його дружина Тетяна Корявченкова і актор "95 Кварталу" Євген Кошовий.

У квітні 2019 року депутат сплатив 177,4 тис. гривень за туристичну путівку до Туреччини.

Також у декларації зазначено, що Тетяна Корявченкова за 2019 рік отримала 1,6 млн гривень доходу від підприємницької діяльності як фізична особа-підприємець (ФОП).

Як повідомляли Українські Новини, Національне агентство по запобіганню корупції (НАПК) має намір почати автоматичну перевірку декларацій після 1 червня.

Крім того депутат Юрій Корявченков взяв собі в помічники дружину Тетяну.

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