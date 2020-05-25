Астролог рассказал, каким знакам зодиака улыбнется удача 25 мая

После выходных многим знакам зодиака будет сложно настроиться на работу. Но звезды будут максимально помогать с этим. Подробно о том, что ждет всех знаков зодиака в понедельник, 25 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа на 25 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник звезды советуют не начинать какие-либо новые дела и не заниматься вложением финансов.Также в этот день стоит обратить внимание на свое здоровье, есть вероятность обострения хронических заболеваний.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам в понедельник не стоит излишне эмоционально реагировать на происходящее, конфликтовать, вступать в споры с близкими. Проведите этот день спокойно, решайте текущие вопросы без суеты. Если предстоит работать, действуйте уверенно в первой половине дня, проявляйте внимательность в делах. Во второй половине дня больше отдыхайте.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам избегать конфликтных ситуаций в общении. Этот день также не подходит для принятия важных решений в спорных вопросах. Лучше не торопиться и не действовать спонтанно, будет лучше, если отложите проведение всех важных мероприятий до следующей недели.

Рак (21 июня – 22 июля)

Этот день благоприятен для многих дел, он может принести прибыль, Раки даже смогут приумножить доходы. Вторая половина дня также пройдет хорошо. Вечером больше отдыхайте в свое удовольствие, отправляйтесь гулять или займитесь спортом.

Лев (23 июля – 22 августа)

Многие запланированные мероприятия пройдут успешно и принесут Львам хорошее настроение. Постарайтесь провести этот день на позитивной ноте, в свое удовольствие. Например, организуйте для себя приятный вечер с близкими или друзьями.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В первой половине дня звезды советуют Девам заняться вопросами семейного плана, разобраться с финансами. Также обратите внимание на свое здоровье, не нагружайте себя излишне. Вечер проведите в спокойной и приятной атмосфере.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Этот день принесет Весам удачу в многих делах и в общении. В этот период налаживайте контакты, встречайтесь с теми, кого не видели некоторое время. Возможно поступление информации, которая принесет пользу. Вечером отправляйтесь на романтическую прогулку.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы в понедельник смогут значительно преуспеть в делах. Запланированные мероприятия пройдут удачно. Во второй половине дня наступит хорошее время для проведения важных финансовых операций, крупных покупок, переезда, принятия важных решений.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Если Стрельцам предстоит решать домашние или текущие вопросы, запланируйте это на первую половину дня. В это время события будут развиваться в пользу представителей этого знака, они смогут преуспеть, им не составит труда разобраться с большим количеством текущих дел. Вечером наступит хорошее время для активного отдыха и личных дел.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов наступит благоприятный день для решения важных задач. Они смогут без проблем разобраться с наиболее значимыми вопросами. Возможны перемены в личной жизни. Во второй половине дня можно провести время на природе, отправиться на прогулку. Вечером удачными будут покупки, даже сонтанные.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В первой половине дня у Водолеев будет риск травмироваться. Позаботьтесь о здоровье, неделя будет сложной и в понедельник желательно хорошо отдохнуть. Это будет хорошее время для решения бытовых проблем, укрепления взаимоотношений с близкими людьми.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды сулят представителям этого знака зодиака благоприятный день. Можно строить планы, решать важные деловые вопросы. Однако постарайтесь завершить все инициативы в первой половине дня, а крупные финансовые вложения отложите до следующей недели.

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