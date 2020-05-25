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25 мая 2020, понедельник, 05:28 87 Инфографика
Lifestyle 2020-05-25T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, каким знакам зодиака улыбнется удача 25 мая

Астролог рассказал, каким знакам зодиака улыбнется удача 25 мая

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

После выходных многим знакам зодиака будет сложно настроиться на работу. Но звезды будут максимально помогать с этим. Подробно о том, что ждет всех знаков зодиака в понедельник, 25 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа на 25 мая 2020.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа на 25 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник звезды советуют не начинать какие-либо новые дела и не заниматься вложением финансов.Также в этот день стоит обратить внимание на свое здоровье, есть вероятность обострения хронических заболеваний.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам в понедельник не стоит излишне эмоционально реагировать на происходящее, конфликтовать, вступать в споры с близкими. Проведите этот день спокойно, решайте текущие вопросы без суеты. Если предстоит работать, действуйте уверенно в первой половине дня, проявляйте внимательность в делах. Во второй половине дня больше отдыхайте.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам избегать конфликтных ситуаций в общении. Этот день также не подходит для принятия важных решений в спорных вопросах. Лучше не торопиться и не действовать спонтанно, будет лучше, если отложите проведение всех важных мероприятий до следующей недели.

Рак (21 июня – 22 июля)

Этот день благоприятен для многих дел, он может принести прибыль, Раки даже смогут приумножить доходы. Вторая половина дня также пройдет хорошо. Вечером больше отдыхайте в свое удовольствие, отправляйтесь гулять или займитесь спортом.

Лев (23 июля – 22 августа)

Многие запланированные мероприятия пройдут успешно и принесут Львам хорошее настроение. Постарайтесь провести этот день на позитивной ноте, в свое удовольствие. Например, организуйте для себя приятный вечер с близкими или друзьями.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В первой половине дня звезды советуют Девам заняться вопросами семейного плана, разобраться с финансами. Также обратите внимание на свое здоровье, не нагружайте себя излишне. Вечер проведите в спокойной и приятной атмосфере.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Этот день принесет Весам удачу в многих делах и в общении. В этот период налаживайте контакты, встречайтесь с теми, кого не видели некоторое время. Возможно поступление информации, которая принесет пользу. Вечером отправляйтесь на романтическую прогулку.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы в понедельник смогут значительно преуспеть в делах. Запланированные мероприятия пройдут удачно. Во второй половине дня наступит хорошее время для проведения важных финансовых операций, крупных покупок, переезда, принятия важных решений.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Если Стрельцам предстоит решать домашние или текущие вопросы, запланируйте это на первую половину дня. В это время события будут развиваться в пользу представителей этого знака, они смогут преуспеть, им не составит труда разобраться с большим количеством текущих дел. Вечером наступит хорошее время для активного отдыха и личных дел.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов наступит благоприятный день для решения важных задач. Они смогут без проблем разобраться с наиболее значимыми вопросами. Возможны перемены в личной жизни. Во второй половине дня можно провести время на природе, отправиться на прогулку. Вечером удачными будут покупки, даже сонтанные.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В первой половине дня у Водолеев будет риск травмироваться. Позаботьтесь о здоровье, неделя будет сложной и в понедельник желательно хорошо отдохнуть. Это будет хорошее время для решения бытовых проблем, укрепления взаимоотношений с близкими людьми.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды сулят представителям этого знака зодиака благоприятный день. Можно строить планы, решать важные деловые вопросы. Однако постарайтесь завершить все инициативы в первой половине дня, а крупные финансовые вложения отложите до следующей недели.

Как сообщали Українські Новини, лето в 2020 году будет знойным и сухим.

Также в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.

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