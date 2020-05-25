Япония ослабила чрезвычайное положение

Япония заявила об ослаблении чрезвычайного положения в Токио и еще в четырех других префектурах, введенного ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, быстрые темпы взятия под контроль коронавируса демонстрируют преимущество "японской модели".

В частности, чрезвычайное положение ослабили для многих регионов страны еще 14 мая, однако Токио и еще четыре префектуры оставались под строгим наблюдением властей. По словам премьера Абэ, ограничительные меры могут вернуть, если будет новая вспышка инфекции.

Абэ также отметил, что Японии удалось взять пандемию под контроль всего за полтора месяца, что означает преимущества японской модели борьбы с коронавирусом.

С ослаблением ограничений в Токио откроются библиотеки, музеи и рестораны. Следующий этап послаблений откроет театры, кино и рынки.

За последние сутки в столице зафиксировали 8 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, в рамках предотвращения распространения коронавируса, Япония усилила чрезвычайную ситуацию в старне, и запретила въезд жителям 14 стран.