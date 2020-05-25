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25 мая 2020, понедельник, 18:50 30 Документ
Общество 2020-05-25T19:30:01+03:00
Українські Новини
Полиция Киева составила 13 протоколов о работе заведений во время первого этапа смягчения карантина 11-22 мая

Полиция Киева составила 13 протоколов о работе заведений во время первого этапа смягчения карантина 11-22 мая

Елизавета Драбкина
Полиция Киева, Заведения питания, Нарушение карантина, Админпротоколы
Летняя площадка кафе. Фото: Pixabay
Летняя площадка кафе. Фото: Pixabay

Полиция составила 13 административных протоколов о работе заведений во время первого этапа смягчения карантина 11-22 мая в Киеве.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Українських Новин.

"Сообщаем, что с 11 по 22 мая подразделениями ГУНП в г. Киеве выявлено и пресечено 13 административных правонарушений, предусмотренных ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей)", - сказано в нем.

Отмечается, что протоколы составлялись на ответственных за деятельность торговых заведений или мест общественного питания людей, работников этих заведений и посетителей за несоблюдение ими требований соответствующего постановления Кабинета Министров в части использования индивидуальных средств защиты, поддержания социальной дистанции, а также соблюдения других санитарных и противоэпидемических мер.

Указано, что данные протоколы отправлены для принятия решений в территориальные суды.

Как сообщали Українськi Новини, полиция Киева составила 3 админпротокола о работе ночных клубов на карантине.

С 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина, заведениям общественного питания разрешили принимать клиентов на летних площадках под открытым небом при условии соблюдения всех карантинных норм.

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