підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 травня 2020, понеділок, 17:36 8
Європа 2020-05-25T19:15:02+03:00
Українські Новини
В Євросоюзі вжили заходів для допомоги авіації і залізницям

В Євросоюзі вжили заходів для допомоги авіації і залізницям

Елизавета Кесельман
Євросоюз, Авіасполучення, Залізниця
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay

Європейський союз прийняв тимчасові заходи стосовно правил повітряного сполучення для підтримки авіакомпаній і аеропортів, яке пов'язане з різким скороченням повітряного руху через пандемію коронавірусу. Про це зазначається в повідомленні прес-служби Європейського парламенту.

Згідно з документом, в який ЄС вніс зміни в правила ліцензування авіаперевізників, передбачається відступ від процедур, що використовуються державами для накладення обмежень прав на рух при надзвичайних ситуаціях.

Таким чином країни ЄС можуть тимчасово підтримувати екстрені заходи протягом періоду, що перевищує 14 днів.

Крім цього, наземне обслуговування буде допомагати аеропортів працювати у випадку банкрутства компанії з наземного обслуговування. Зазначається, що буде проводитися пряма процедура вибору постачальників послуг.

Також за новими правилами, крайній термін директив з безпеки та функціональної сумісності залізниць був перенесений.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення в червні.

Більше новин про: Євросоюз Авіасполучення Залізниця

З завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу
Новини
На Донбасі бойовики вісім разів обстріляли позиції сил ООС в понеділок 19:00
Поліція Києва склала 13 протоколів щодо роботи закладів під час першого етапу пом'якшення карантину 11-22 травня 18:50 Документ
Посилення контролю за сплатою податків може привести до податкової еміграції, — асоціація IT Ukraine 18:39
На 8 млрд менше, ніж у квітні: ПФУ завершив фінансування пенсій за травень 18:35
20 вибачень від Цукерберга. Українські модератори в Facebook не побачили порушення в слові "к@цап" 18:09
більше новин
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
В Україну ввозилося незвичайне
Українець ввозив з Єгипту наркотики під виглядом спортивного харчування 17:52
більше новин
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
більше новин
Вісім областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok