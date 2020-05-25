В Євросоюзі вжили заходів для допомоги авіації і залізницям

Європейський союз прийняв тимчасові заходи стосовно правил повітряного сполучення для підтримки авіакомпаній і аеропортів, яке пов'язане з різким скороченням повітряного руху через пандемію коронавірусу. Про це зазначається в повідомленні прес-служби Європейського парламенту.

Згідно з документом, в який ЄС вніс зміни в правила ліцензування авіаперевізників, передбачається відступ від процедур, що використовуються державами для накладення обмежень прав на рух при надзвичайних ситуаціях.

Таким чином країни ЄС можуть тимчасово підтримувати екстрені заходи протягом періоду, що перевищує 14 днів.

Крім цього, наземне обслуговування буде допомагати аеропортів працювати у випадку банкрутства компанії з наземного обслуговування. Зазначається, що буде проводитися пряма процедура вибору постачальників послуг.

Також за новими правилами, крайній термін директив з безпеки та функціональної сумісності залізниць був перенесений.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення в червні.