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25 мая 2020, понедельник, 17:42 13
Судебная власть 2020-05-25T17:45:07+03:00
Українські Новини
Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до июля

Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до июля

Елена Новикова
Печерский райсуд Киева, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк, Алексей Левин
Алексей Левин. Фото: Gramofona.com
Алексей Левин. Фото: Gramofona.com

Печерский районный суд Киева продлил до 1 июля меру пресечения в виде содержания под стражей Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Левину продлили удержание под стражей до 1 июля", - сказали в ведомстве.

Такое решение было принято по ходатайству прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице от полученных ран.

27 апреля 2020 год стало известно, что Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.

Ранее пять человек проводили акцию о "сливе" дела Гандзюк возле пресс-конференции Зеленского к первой годовщине его президенства.

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