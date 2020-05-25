Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до июля

Печерский районный суд Киева продлил до 1 июля меру пресечения в виде содержания под стражей Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Левину продлили удержание под стражей до 1 июля", - сказали в ведомстве.

Такое решение было принято по ходатайству прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице от полученных ран.

27 апреля 2020 год стало известно, что Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.

Ранее пять человек проводили акцию о "сливе" дела Гандзюк возле пресс-конференции Зеленского к первой годовщине его президенства.