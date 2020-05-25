Портнов хочет через суд разрешить вернуться домой застрявшим в ОРДЛО людям

Юрист Андрей Портнов намерен добиться через суд получения разрешения для граждан Украины, в данный момент находящихся на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, вернуться в места своего постоянного проживания.

Об этом юрист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дорогие начальники, напоминаю, что наши граждане уже третий месяц не могут вернуться домой с неконтролируемых территорий. Причина - у них клеймо жителей Донбасса и они не подпадают под условия дешевого пиара авиарейсов из Китая, Великобритании, Эмиратов, США и Италии.

В наши офисы в Станице-Луганской и Бахмуте приходят уже десятки писем от разочарованных людей. Они пишут о детях, которых не видят, лекарствах, онкологических заболеваниях, необходимостью ухода за близкими и десятках других проблем. Наши граждане вынуждены снимать жилье на оккупированных территориях, а те, кто постоянно живет там, пытаются как-то существовать в чужих жилищах в Станице и по всей линии разграничения.

Мы подали в Донецкий окружной административный суд иск в отношении военного командования, расширившего карантин на свое, одно им известное усмотрение. Но это долгая история. Просим отложить в сторону какое-нибудь ненужное дело и решить эту проблему одним телефонным звонком. Если нужно с цветами и пафосом, то через Лондон их завезите. Донбасс они интегрируют", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, 6 февраля Портнов открыл уже второй офис для оказания бесплатной юридической помощи гражданам Украины, пострадавшим от войны на Донбассе, в г. Бахмут (Донецкая область).

17 декабря 2019 года Портнов открыл в Станице Луганской офис для оказания бесплатной юрпомощи пострадавшим от войны на Донбассе.