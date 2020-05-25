За год российский химпром потерял от ограничений в торговле с Украиной более $500 млн, - Союз химиков

Союз химиков считает, что в 2019 году российские производители минеральных удобрений потеряли более 500 млн долларов от ограничений в торговле с Украиной.

Об этом сообщил Українським Новинам вице-президент союза Игорь Гольченко.

Он считает отмену или смягчение ограничений недопустимым.

"Российский химпром в 2019 году потерял от ограничений в торговле с Украиной более 500 млн дол. США. Кто выиграл от ограничительных мер? Украинский производитель и Украина! И сейчас будет выглядеть очень странной ситуация, если принятые решения украинских чиновников позволят вернуть российскому химпрому эти доходы. При этом, отобрав их у отечественных производителей, которые создают в Украине рабочие места и платят налоги в Украине", - сказал вице-президент.

Он считает, что призывы отменить ограничения – это откровенный лоббизм российских производителей.

"Сейчас мы видим откровенный лоббизм российских компаний с целью запустить импорт в страну под прикрытием якобы потребителей. Сегодня цены для потребителя что на украинскую продукцию, что на импортную уже не сильно отличаются. Теряют большой заработок трейдеры, которые торгуют импортными удобрениями, теряют импортеры", - сказал Гольченко.

ПО его данным, цена внутреннего рынка для конечного потребителя в Украине ниже, чем Польше, Сербии, Франции и Германии.

А в первом квартале 2020 года отечественная химическая продукция начала теснить российскую на рынках Турции, Индии на Балканах.

Гольченко отмечает, что допуск российского импорта на украинский импорт может провести к снижению загрузки украинских заводов и сокращению рабочих мест, о которых так беспокоятся Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его данным, только на заводах по производству удобрений занято более 15 тысяч рабочих, а в целом химическая отрасль обеспечивает 102 тис. рабочих мест, в т.ч. 81 тыс. в смежных отраслях.

"Правительство много говорило о поддержке национального производителя, об индустриальном национализме. Сейчас, как раз, настал момент, когда нужно не говорить, а брать и сделать. Но вдруг остановились", - сказал вице-президент Союза химиков.

Как сообщали Українськi Новини, диверсифицированная международная группа компаний Group DF считает нецелесообразным выделение квоты на импорт азотных удобрений из России, а также что общие квоты на импорт должны обеспечить загрузку украинских производителей минимум на 80%.

В марте северодонецкий "Азот" возобновил производство аммиака и карбамида.