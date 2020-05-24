Астролог рассказал, на чьей стороне будут звезды 24 мая

Звезды сулят хороший и благоприятный день для большинства знаков зодиака. В этот день добиться успеха смогут даже те, у кого еще в субботу были проблемы. Подробно о том, что ждет всех знаков зодиака в воскресенье, 24 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа на 24 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

День принесет Овнам перемены к лучшему во всех сферах жизни. Все будет возможно, стоит лишь приложить некоторые усилия и действовать решительно и напористо. День благоприятен для общения. Вероятно также получение прибыли.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов день будет наполнен интересными событиями. Вероятны удачные покупки, в том числе незапланированные. Вечер звезды советуют посвятить отдыху и восстановлению сил, ведь следующая неделя пройдет у представителей это знака очень насыщенно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ждеь насыщенный день. Удачными окажутся и любые финансовые решения, представители этого знака сумеют заработать и получить прибыль от успешно выполненной работы, заключенных сделок. Также Близнецов ждут приятные сюрпризы, вероятны перемены.

Рак (21 июня – 22 июля)

В первой половине дня у Раков не исключены трудности, вероятны неприятные происшествия. Вторая половина пройдет более благоприятно и подарит много приятных моментов. Будут поводы для радости, появится возможность весело провести время с близкими.

Лев (23 июля – 22 августа)

Первая половина дня у Львов пройдет неплохо, однако уже после обеда ситуация изменится в противоположную сторону. В этот день звезды советуют довести ранее начатые дела до конца и не оставлять нерешенные вопросы на потом. Вечер хорошо подойдет для отдыха.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам посвятить день отдыху. День не подходит ни для каких дел. Обстоятельства в течение дня могут складываться против представителей этого знака, события будут развиваться противоречиво. В воскресенье можно делать небольшие покупки, крупных расходов лучше избегать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов ждет отличный день, в течение которого они успеют продуктивно поработать, навести порядок в собственных делах. Однако во второй половине дня возможны мелкие неприятности, необдуманные поступки могут обернуться провалом в делах. Звезды советуют избегать откровенных разговоров, держаться подальше от людей, которым не слишком доверяете.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет интересный и плодотворный день, когда не следует сидеть сложа руки. Лучше настроиться решительно и верить в свои силы. День подходит для многих дел, звезды советуют не упускать шанс воплотить в жизнь и начать новые проекты, довести до логического завершения работу, начатую ранее. Во второй половине дня можно отдыхать и встречаться с друзьями.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Утро потребует от Стрельуов обдуманных действий, иначе еть риск неудачные возникновения проблем в делах. Целый ряд непростых ситуаций поставит под сомнение правильность выбранного пути. Вечером ситуация изменится к лечшему, потому звезды советуют планировать важные дела именно на этот период.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня удача будет на вашей стороне, вы будете настроены решительно и способны преодолеть любую преграду на вашем пути. День принесет вам новые встречи, знакомства. Не исключено начало романтических отношений. Сегодня на любовном фронте повезет всем, звезды обещают приятные сюрпризы. Также в течение дня вас ожидают удачные совпадения, которые обеспечат победу в ваших начинаниях.

Водолей (20 января – 18 февраля)

День у Водолеев пройдет интересно и будет наполнен приятными событиями. Однако во второй половине дня могут возникнуть некоторые финансовые потери. Но уже вечером ситуация изменится. На любовном фронте не исключены новые романтические отношения, общение с любимым человеком пройдет благоприятно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет неоднозначный день. Утром могут возникать разногласия и конфликты. Возникающие препятствия в делах и споры с другими не позволят продуктивно провести воскресенье. Ситуация изменится только во второй половине дня, однако ожидать чего-либо грандиозного не стоит. При этом найти общий язык с близкими будет проще.

Как сообщали Українські Новини, лето в 2020 году будет знойным и сухим.

Также в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.