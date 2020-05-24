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24 мая 2020, воскресенье, 05:28 1091 Инфографика
Lifestyle 2020-05-24T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, на чьей стороне будут звезды 24 мая

Астролог рассказал, на чьей стороне будут звезды 24 мая

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Звезды сулят хороший и благоприятный день для большинства знаков зодиака. В этот день добиться успеха смогут даже те, у кого еще в субботу были проблемы. Подробно о том, что ждет всех знаков зодиака в воскресенье, 24 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа на 24 мая 2020.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа на 24 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

День принесет Овнам перемены к лучшему во всех сферах жизни. Все будет возможно, стоит лишь приложить некоторые усилия и действовать решительно и напористо. День благоприятен для общения. Вероятно также получение прибыли.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов день будет наполнен интересными событиями. Вероятны удачные покупки, в том числе незапланированные. Вечер звезды советуют посвятить отдыху и восстановлению сил, ведь следующая неделя пройдет у представителей это знака очень насыщенно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ждеь насыщенный день. Удачными окажутся и любые финансовые решения, представители этого знака сумеют заработать и получить прибыль от успешно выполненной работы, заключенных сделок. Также Близнецов ждут приятные сюрпризы, вероятны перемены.

Рак (21 июня – 22 июля)

В первой половине дня у Раков не исключены трудности, вероятны неприятные происшествия. Вторая половина пройдет более благоприятно и подарит много приятных моментов. Будут поводы для радости, появится возможность весело провести время с близкими.

Лев (23 июля – 22 августа)

Первая половина дня у Львов пройдет неплохо, однако уже после обеда ситуация изменится в противоположную сторону. В этот день звезды советуют довести ранее начатые дела до конца и не оставлять нерешенные вопросы на потом. Вечер хорошо подойдет для отдыха.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам посвятить день отдыху. День не подходит ни для каких дел. Обстоятельства в течение дня могут складываться против представителей этого знака, события будут развиваться противоречиво. В воскресенье можно делать небольшие покупки, крупных расходов лучше избегать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов ждет отличный день, в течение которого они успеют продуктивно поработать, навести порядок в собственных делах. Однако во второй половине дня возможны мелкие неприятности, необдуманные поступки могут обернуться провалом в делах. Звезды советуют избегать откровенных разговоров, держаться подальше от людей, которым не слишком доверяете.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет интересный и плодотворный день, когда не следует сидеть сложа руки. Лучше настроиться решительно и верить в свои силы. День подходит для многих дел, звезды советуют не упускать шанс воплотить в жизнь и начать новые проекты, довести до логического завершения работу, начатую ранее. Во второй половине дня можно отдыхать и встречаться с друзьями.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Утро потребует от Стрельуов обдуманных действий, иначе еть риск неудачные возникновения проблем в делах. Целый ряд непростых ситуаций поставит под сомнение правильность выбранного пути. Вечером ситуация изменится к лечшему, потому звезды советуют планировать важные дела именно на этот период.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня удача будет на вашей стороне, вы будете настроены решительно и способны преодолеть любую преграду на вашем пути. День принесет вам новые встречи, знакомства. Не исключено начало романтических отношений. Сегодня на любовном фронте повезет всем, звезды обещают приятные сюрпризы. Также в течение дня вас ожидают удачные совпадения, которые обеспечат победу в ваших начинаниях.

Водолей (20 января – 18 февраля)

День у Водолеев пройдет интересно и будет наполнен приятными событиями. Однако во второй половине дня могут возникнуть некоторые финансовые потери. Но уже вечером ситуация изменится. На любовном фронте не исключены новые романтические отношения, общение с любимым человеком пройдет благоприятно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет неоднозначный день. Утром могут возникать разногласия и конфликты. Возникающие препятствия в делах и споры с другими не позволят продуктивно провести воскресенье. Ситуация изменится только во второй половине дня, однако ожидать чего-либо грандиозного не стоит. При этом найти общий язык с близкими будет проще.

Как сообщали Українські Новини, лето в 2020 году будет знойным и сухим.

Также в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.

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