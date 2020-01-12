Блумберг готов потратить миллиард долларов, чтобы Трамп проиграл на выборах президента

Миллиардер Майкл Блумберг, который выдвинулся на выборы президента США от Демократической партии, не исключил, что потратит на президентскую кампанию миллиард долларов. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Техасе, сообщает "Meduza" со ссылкой на The New York Times.

Блумберг заявил, что готов выделить миллиард долларов из собственных средств, даже если он сам не станет кандидатом от Демократической партии. В этом случае он направит деньги на поддержку своего соперника-демократа, который выиграет праймериз.

Ранее представитель предвыборного штаба Блумберга Кевин Шики заявил NBC News, что Блумберг собирается стать "или кандидатом от демократов, или самым важным спонсором кандидата от демократов".

"Он намерен выгнать Трампа из Белого дома", — сказал Шики.



Как сообщали Українські Новини, Блумберга обвинили в эксплуатации заключенных для своей предвыборной кампании на пост президента США.



Также, по словам Цукерберга, Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США.