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  • Россия следила за Трампом в рамках Соглашения об открытом небе, – советник президента США
22 мая 2020, пятница, 15:48 61
Америка 2020-05-22T16:45:02+03:00
Українські Новини
Россия следила за Трампом в рамках Соглашения об открытом небе, – советник президента США

Россия следила за Трампом в рамках Соглашения об открытом небе, – советник президента США

Елизавета Кесельман
США, Россия, Дональд Трамп, Роберт О'Брайен, Соглашение об открытом небе
Роберт Чарльз О’Брайен. Скриншот: Fox News
Роберт Чарльз О’Брайен. Скриншот: Fox News

Соединенные Штаты Америки решили выйти из Соглашения об открытом небе из-за нарушений со стороны России. Тем временем, советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что Россия следила за Дональдом Трампом в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Россия во время полетов над США, выполнявшихся в рамках Договора по открытому небу, следила за местонахождением президента США Дональда Трампа.

"Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент",- сказал О'Брайен.

Как сообщали Українські Новини, НАТО созывает экстренное совещание по выходу США из Соглашения об открытом небе из-за нарушений России. 

Послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из Договора об открытом небе с Россией. 

Кроме того, о намерениях Дональда Трампа выйти из Договора об открытом небе сообщалось еще в 2019 году. Тогда Белый дом официально не комментировал планы выйти из договора, хотя американские СМИ сообщали об этом еще в начале октября 2019. 

 

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