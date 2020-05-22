Россия следила за Трампом в рамках Соглашения об открытом небе, – советник президента США

Соединенные Штаты Америки решили выйти из Соглашения об открытом небе из-за нарушений со стороны России. Тем временем, советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что Россия следила за Дональдом Трампом в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Россия во время полетов над США, выполнявшихся в рамках Договора по открытому небу, следила за местонахождением президента США Дональда Трампа.

"Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент",- сказал О'Брайен.

Как сообщали Українські Новини, НАТО созывает экстренное совещание по выходу США из Соглашения об открытом небе из-за нарушений России.

Послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из Договора об открытом небе с Россией.

Кроме того, о намерениях Дональда Трампа выйти из Договора об открытом небе сообщалось еще в 2019 году. Тогда Белый дом официально не комментировал планы выйти из договора, хотя американские СМИ сообщали об этом еще в начале октября 2019.