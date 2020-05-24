Американские миллиардеры разбогатели за время пандемии Covid-19

Американские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса, то есть с марта, увеличили совокупное состояние на 15%. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на исследование аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

В исследовании учитывались данные Forbes с 18 марта по 19 мая. За это время состояния американских миллиардеров выросли суммарно на 434 млрд долларов (с 2,948 трлн до 3,382 трлн долларов).

Из миллиардеров, входящих в ТОП-30 США, в процентном соотношении (но не в абсолютных цифрах) наибольший рост состояния за два месяца показали владелец Menards Джон Менар-младший и предприниматель Илон Маск (рост 62,8% и 48% соответственно).

А больше всех в абсолютных цифрах удалось заработать пяти богатейшим людям США. Они обеспечили пятую часть общего прироста. Это:

глава Amazon Джефф Безос ("плюс" 30%, 34,6 млрд долларов);

один из основателей Microsoft Билл Гейтс (+8,2%, 8 млрд долларов);

создатель Facebook Марк Цукерберг (+46,2%, 25,3 млрд долларов);

глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (+0,8%, 564 млн долларов);

сооснователь Oracle Ларри Эллисон (+11,9%, 7 млрд долларов).

Помимо этого, в отчете сообщается, что количество миллиардеров за период пандемии увеличилось: если в марте их было 614, то в мае – уже 630.



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