подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
24 мая 2020, воскресенье, 22:19 14
Америка 2020-05-24T22:45:01+03:00
Українські Новини
Американские миллиардеры разбогатели за время пандемии Covid-19

Американские миллиардеры разбогатели за время пандемии Covid-19

Валерия Драгомирова
США, Миллиардеры, Коронавирус
США. Фото: pixabay
США. Фото: pixabay

Американские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса, то есть с марта, увеличили совокупное состояние на 15%. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на исследование аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.  

В исследовании учитывались данные Forbes с 18 марта по 19 мая. За это время состояния американских миллиардеров выросли суммарно на 434 млрд долларов (с 2,948 трлн до 3,382 трлн долларов).

Из миллиардеров, входящих в ТОП-30 США, в процентном соотношении (но не в абсолютных цифрах) наибольший рост состояния за два месяца показали владелец Menards Джон Менар-младший и предприниматель Илон Маск (рост 62,8% и 48% соответственно).

А больше всех в абсолютных цифрах удалось заработать пяти богатейшим людям США. Они обеспечили пятую часть общего прироста. Это:

  • глава Amazon Джефф Безос ("плюс" 30%, 34,6 млрд долларов);
  • один из основателей Microsoft Билл Гейтс (+8,2%, 8 млрд долларов);
  • создатель Facebook Марк Цукерберг (+46,2%, 25,3 млрд долларов);
  • глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (+0,8%, 564 млн долларов);
  • сооснователь Oracle Ларри Эллисон (+11,9%, 7 млрд долларов).

Помимо этого, в отчете сообщается, что количество миллиардеров за период пандемии увеличилось: если в марте их было 614, то в мае – уже 630. 


Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса экономика Китая рекордно обвалилась впервые с 1992 года. 

Кроме того, в НБУ рассказали, что будет с экономикой мира и Украины в случае длительного распространения коронавируса. 

Больше новостей о: США Миллиардеры Коронавирус

С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество
Погибший депутат Давыденко в апреле задекларировал возвращение долга 41,4 млн гривен
Новости
Американские миллиардеры разбогатели за время пандемии Covid-19 22:19
Погибший депутат Давыденко в апреле задекларировал возвращение долга 41,4 млн гривен 21:45
Похолодает и пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в начале недели 20:50 Карта
Участники акции акции "СтопРеванш" не нарушали карантин, — МВД 20:15
Похож на Covid-19: в разных местах планеты выпал "коронавирусный" град 19:53
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка 05:30 Инфографика
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
Место происшествия. Фото: УП
Гибель депутата Давыденко: все подробности и чем известен погибший 23:52
Почему в Киеве резко улучшились эпидпоказатели и разрешили запустить транспорт 12:36
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
"Слуга народа" просит Шмыгаля объяснить, почему Яценюк ездил в Черновицкую область с действующими министрами 16:21
В Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова, — СМИ 16:58
Из-за акции националистов под офисом ОПЗЖ полиция открыла дело. Расследуют "хулиганские действия" 17:21
В ОПЗЖ заявили, что полиция блокировала работу охраны офиса партии во время акции "Нацкорпуса" 16:24
больше новостей
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok