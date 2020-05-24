Националисты пришли под дом к Зеленскому: скандируют "Бубочка, выходи" и "Ганьба"

В то время, как в воскресенье, 24 мая, полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где проходять массовые мероприятия, на Майдане Независимости "Движение сопротивления капитуляции" проводит акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского относительно решения проблемы войны в Донбассе. Протестующие считают, что он ведет Украину в "московскую ловушку".

Об этом сообщает Украинская правда со сылкой на трансляцию hromadske в Youtube.

На митинге, в частности, присутствуют представители "Национального корпуса", "Демократической сокиры" и партии "Свобода".

Митингующие требуют от президента "прекратить политику капитуляции перед Россией", освободить удерживаемых добровольцев, волонтеров и майдановцев, а также восстановить сближение Украины с ЕС и НАТО.

Кроме того, среди требований - увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.

По данным полиции, в акции участвуют около тысячи протестующих. При этом организаторы митинга насчитали несколько тысяч присутствующих.

Экс-министр образования Сергей Квит, который является членом Стратегического совета "Движения сопротивления капитуляции", на вопрос журналистов, будут ли продолжаться подобные акции дальше, ответил, что в митингующие не хотят раскачивать ситуацию в государстве.

На Facebook-странице партии "Демократическая сокира" также опубликовали видео с Майдана. Несмотря на то, что акция должна была продолжаться до 15:00, протестующие до сих пор не расходятся.

Как сообщает "Страна", на акцию против Зеленского почему-то принесли портрет Дмитрий Гордона, взявшего интервью у Игоря Гиркина.

Тем временем, колонна пришла под дом Зеленского. Скандируют "Ганьба" и "Бубочка, выходи". Поют гимн и кричат "Путин х...ло".

Нацкорпус повесил баннер на заборе у дома Зе.

Националисты пришли под дом к Зеленскому. Фото "Страны"

Как сообщали Українськi Новини, в субботу возле офиса ОПЗЖ в центре Киева прогремел взрыв.