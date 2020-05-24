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24 мая 2020, воскресенье, 11:53 75
Lifestyle 2020-05-24T12:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Ураза-байрам. Как отмечают окончание поста в исламе

Сегодня Ураза-байрам. Как отмечают окончание поста в исламе

Кира Молчанова
Праздники, Ислам, Рамадан, Ураза-Байрам
Ураза-байрам. Коран. Ислам. Фото: Pixabay
Ураза-байрам. Коран. Ислам. Фото: Pixabay

Сегодня мусульмане всего мира празднуют окончание поста — Ураза-байрам (иначе его называют Ид аль Фитр, День разговения). Пост длился весь священный месяц Рамадан. Українські Новини подготовили поздравления к этому светлому дню.

Священный для мусульман месяц Рамадан начался 23 апреля. Согласно традициям, в это время принято отказываться от еды и питься до захода солнца, а также думать о дурном и злословить. Пост завершается Праздником разговения – вторым по значимости днем в мусульманском календаре.

В минувшую субботу после захода солнца начался Ураза-байрам. Празднования продлятся сутки, но в некоторых странах окончание поста могут отмечать три дня. После захода солнца мусульмане совершают омовение, надевают лучшие одежды и после общей молитвы садятся за праздничную вечернюю трапезу (в ней могут принимать участие не только мусульмане, но и их соседи, и друзья, не являющиеся последователями ислама). Мужчины совершают обязательный ночной намаз. Женщины в это время могут готовить угощения.

Праздновать продолжают на следующий день. Утром 24 мая верующие снова наденут лучшие одежды и соберутся в мечетях и молельных домах. В этот день принято навещать родственников и дарить им подарки. Также навещают могилы умерших родственников. Мусульмане говорят друг другу в этот день "Ид мубарак" ("С праздником!").

Кроме того, хорошим знаком внимания и добросердечного отношения могут быть просто пожелания в прозе.

Поздравляю с праздником Ураза Байрам и от чистого сердца желаю, чтобы Аллах услышал все молитвы, чтобы на столе никогда не было пусто, чтобы в доме постоянно царила атмосфера счастья и блага, чтобы сердце всегда с радостью встречало гостей, чтобы в душе навечно поселился уют, чтобы всегда удавалось продолжать свой путь милосердным и добрым человеком.

***

В светлый праздник Ураза Байрам прошу принять искренние поздравления и пожелания всего доброго, радостного и красивого. Пусть мир царит в семье, пусть все родные будут здоровы, пусть на столе всегда будет праздник, пусть твои руки делают добрые дела, пусть Аллахом будут услышаны все молитвы твоей души. Также желаю достатка, любви и счастья.

***

Всех поздравляю с праздником! Пускай благополучие спустится с небес на ваши дома. Пускай на столах у вас всегда будет изобилие, а в душе всегда звучит радость. Счастья вашим домам, мира в ваши души и тепла в ваши сердца. Пускай будут здоровы все ваши близкие, пускай счастливыми растут ваши дети и удачным будет ваш жизненный путь!

Как сообщали Українські Новини, ранее мусульмане Украины заявляли, что не будут запрещать гражданам посещать мечети во время карантина.

Также Пасху-2020 украинцы в этом году отметили на карантине. 

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