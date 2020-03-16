Мусульмане Украины не будут запрещать гражданам посещать мечети во время карантина

В то время, как в Киеве ограничат въезд и выезд, духовное управление мусульман не намерено закрывать мечети из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщили в Духовном управлении мусульман.

"Все меры предосторожности мы предпринимаем. Молитвы и проповеди проводятся без ограничений. Однако на молитвах присутствует мало людей: 10-20 человек", - сказал представитель мусульман.

По его словам, никто не ограничивает граждан в посещении мечетей, однако соблюдаются правила гигиены.

Последняя проповедь, которая состоялась в Киеве прошла в пятницу 13 марта.

Ближайшая проповедь состоится 20 марта и будет транслироваться в онлайн-режиме.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская православная церковь (Московского патриархата) не намерена закрывать храмы из-за распространения коронавируса.

ПЦУ намерена проводить трансляции богослужений из-за карантина.