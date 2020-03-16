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16 марта 2020, понедельник, 15:18 259
Общество 2020-03-16T15:18:36+02:00
Українські Новини
Мусульмане Украины не будут запрещать гражданам посещать мечети во время карантина

Мусульмане Украины не будут запрещать гражданам посещать мечети во время карантина

Елизавета Кесельман
Украина, Карантин, Мечеть, Коронавирус, ПЦУ
Мечеть.Фото: pixabay
Мечеть.Фото: pixabay

В то время, как в Киеве ограничат въезд и выезд, духовное управление мусульман не намерено закрывать мечети из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщили в Духовном управлении мусульман.

"Все меры предосторожности мы предпринимаем. Молитвы и проповеди проводятся без ограничений. Однако на молитвах присутствует мало людей: 10-20 человек", - сказал представитель мусульман.

По его словам, никто не ограничивает граждан в посещении мечетей, однако соблюдаются правила гигиены.

Последняя проповедь, которая состоялась в Киеве прошла в пятницу 13 марта.

Ближайшая проповедь состоится 20 марта и будет транслироваться в онлайн-режиме.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская православная церковь (Московского патриархата) не намерена закрывать храмы из-за распространения коронавируса.

ПЦУ намерена проводить трансляции богослужений из-за карантина.

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