"Если вообще не тестировать, то заболевших не будет", — Степанов раскритиковал идею изменить требования к осла

Министр здравоохранения Максим Степанов считает недопустимым изменять уже выработанные критерии определения, может ли область переходить на следующий этап выхода из карантина.

Об этом он заявил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Особенно задают вопрос относительно количества тестирований. Он (критерий) у нас определен как 12 тестирований на 100 тыс. населения. Спрашивают, может, снизить этот показатель, потому что есть небольшое количество заболевших. Я вам могу сказать очень просто: если вообще не тестировать, то заболевших не будет. Я имею в виду, на бумаге", — сказал Степанов.

Он отметил, что все критерии, определенные для перехода на различные этапы смягчения карантина, являются важными.

Как сообщали Українськi Новини, Луганская область решила смягчить карантинные ограничения с 25 мая при том, что она не соответствует критерию количества тестов на коронавирус на 100 тыс. населения - показатель составляет 7,09 при необходимом 12.

При этом не готовыми к ослаблению карантина были 8 областей: Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ривненская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская области, а также Киев.