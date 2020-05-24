Доллару и евро "аукнится" быстрый рост, гривна выростет. Какого курса валют ожидать завтра

Курс гривны на межбанковском валютном рынке снижается третий день подряд, и после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 16 коп. до 26,88 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,72-26,79 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,74-26,79 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,86-26,90 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,22% с 23,74 UAH/USD до 26,88 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 мая, на 3,54 коп. до 26,7473 UAH/USD.

С 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.