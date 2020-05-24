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24 мая 2020, воскресенье, 08:25 66
Политика 2020-05-24T09:15:01+03:00
Українські Новини
Доллару и евро "аукнится" быстрый рост, гривна выростет. Какого курса валют ожидать завтра

Доллару и евро "аукнится" быстрый рост, гривна выростет. Какого курса валют ожидать завтра

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Валютный курс, Курс валют, Курс НБУ
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке снижается третий день подряд, и после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 16 коп. до 26,88 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,72-26,79 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,74-26,79 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,86-26,90 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,22% с 23,74 UAH/USD до 26,88 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 мая, на 3,54 коп. до 26,7473 UAH/USD.

С 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.

 

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