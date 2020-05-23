Астролог рассказал, какие неожиданности ждут всех знаков зодиака 23 мая

Суббота продолжит тенденции пятницы и пройдет спокойно для большинства знаков зодиака. Однако звезды приготовили и неожиданости в этот день. Подробно о том, что ждет все знаков зодиака в субботу, 23 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа на 23 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В субботу обстановка в делах не всегда будет складываться в пользу Овнов. Могут возникать проблемы в общении с близкими. На финансовом поприще также лучше не планировать никаких действий, возможны потери, серьезные просчеты.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Положение звезд усилит энергетический потенциал Тельцов. В этот день они будут находиться в хорошем настроении. Дела будут складываться как нельзя лучше. Проявляя решительность и инициативность, представители этого знака смогут воплотить в жизнь давно задуманное.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу эмоции будут переполнять Близнецов, они почувствуют себя на подъеме. Однако в это время звезды советуют не выставлять себя и не хвастаться своими успехами, чтобы не спровоцировать неприязнь и обсуждение окружающими. Кроме того, в этот день из-за непроверенной информации могут возникать серьезные конфликты.

Рак (21 июня – 22 июля)

Обстоятельства этого дня могут выбить Раков из колеи, они могут испытать разочарование, сложную гамму чувств, будут действовать несколько необдуманно. Звезды совтетуют постараться сконцентрироваться на важных делах, решать вопросы по мере их поступления, не хватаясь за все сразу. Также в субботу следует обратить внимание на здоровье, могут обостриться хронические задолевания.

Лев (23 июля – 22 августа)

Суббота пройдет на позитивной волне. Львы смогут позволить себе сделать серьезный шаг вперед, приступить к реализации давних идей. Приятные новости порадуют и будут полезными в будущем. Это также хороший период для покупок, больших приобретений.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев ждет хороший день, в течение которого будут происходить позитивные события. В субботу все будет даваться просто, представителям этого знака не придется прикладывать много усилий, чтобы достичь задуманного результата в делах.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весам повезет не только на трудовом поприще, в личных отношениях также наметятся положительные сдвиги. Этот период подходит для решения важных вопросов, составления планов на перспективу. Этот день также будет благоприятным временем для встреч с друзьями.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет сложный день. В субботу за все нужно будет бороться, отстаивать свои права и защищаться. На успех любого рода можно надеяться лишь в том случае, если представители будут долго и кропотливо трудиться. Также в этот день у некоторых Скорпионов начнется новый этап в любовных отношениях.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов могут возникать разногласия в отношениях. В этот период лучше занять нейтральную позицию, не вникать в проблемы других и не конфликтовать. В этот день реализация новых творческих идей пройдет успешно и доставит представителям этого знака удовольствие.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам больше времени уделить текущим делам и проблемам близких. В этот период старайтесь не обострять отношения с окружающими, с пониманием относитесь к спорным моментам в разговорах с родственниками, детьми и любимыми. Любые выяснения отношений будут бесполезными, поэтому не тратьте на это время.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям звезды советуют не идти вразрез общепринятым правилам, действовать спонтанно и нарушать традиции. Только так представители этого знака смогут добиться успеха в субботу и воплотить в жизнь задуманное.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет неоднозначный день, в этот период будет сложно сосредоточиться на делах. С окружающими могут возникать споры. Звезды советуют правильно оценивать свои шансы, планировать свои действия прежде, чем начинать что-либо. Также следует обратить внимание на траты. Лучше избежать спонтанных покупок.

Как сообщали Українські Новини, лето в 2020 году будет знойным и сухим.

Также в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.