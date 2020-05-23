"Слуга народа" просит Шмыгаля объяснить, почему Яценюк ездил в Черновицкую область с действующими министрами

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" просят премьер-министра Дениса Шмыгаля объяснить поездку бывшего премьер-министра Арсения Яценюка совместно с действующими министрами в Черновицкую область 21 мая, когда жители города встретили Арсена Авакова пикетом.

Об этом говорится в сообщении партии в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Народные избранники от партии "Слуга народа" направили депутатское обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу совместного визита действующих министров правительства и экс-премьер-министра Арсения Яценюка в Черновицкую область", - говорится в нем.

Отмечается, что депутаты узнали из СМИ, что 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабмина Олегом Немчиновым Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, участвовал в брифинге.

Поэтому депутаты просят Шмыгаля предоставить информацию о том, на каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства,занимает ли Яценюк любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном брифинге членов правительства, а также, какое должностное лицо позволило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом и осуществлялась ли какая-либо оплата за пользование служебным авиатранспортом для частного лица - Яценюка.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2019 года пресс-служба Яценюка отрицала переговоры о назначении его в бывший состав Кабмина во главе с экс-премьер-министром Алексеем Гончаруком.