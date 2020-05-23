Портнов подал иск на экс-министра образования из Кабмина Яценюка за ложное обвинение в плагиате

Юрист Андрей Портнов обвинил во лжи соратников Петра Порошенко и Арсения Яценюка, которые заявляли, что в докторской диссертации адвоката есть плагиат. Портнов подал на них иск в Окружной административный суд Киева.

Ою этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Выжившие при новых властях государственные преступники времён Порошенко недавно попытались дискредитировать меня, сообщив, что в моей докторской диссертации одиннадцатилетней давности в двух абзацах якобы найден академический плагиат", - написал он.

По словам Портнова, донос написало Радио Свобода, На его основе вынес решение глава комиссии по этике Сергей Квит - бывший член фракции "Блок Петра Порошенко" и министр образования в правительстве Яценюка.

Юрист опубликовал научно-правовое экспертное заключение о диссертации, подписанное ученым Национальной Академии правовых наук Украины.

"В заключении сказано, что подозрения в плагиате - ложь, научная работа содержит все ссылки на источники, а академического плагиата в работе нет", - добавил он.

Также Портнов написал, что подал на комиссию иск в Окружной административный суд Киева. Чтобы, по его словам, установить противоправность действий чиновников, закошмарить их в уголовном процессе и с каждого взыскать ущерб.

Также юрист сообщил, что вошел еще в один судебный процесс - о признании незаконным избрания главы комиссии Квита. Портнов хочет добиться его увольнения. Кроме того, он добавил, что параллельно готовится серия юридических мер о лишении Квита его ученых степеней. По словам Портнова, тот нарушал разные научные процедуры.

"Думаю, из документов одного свидетельства о рождении оставить ему для жизни будет вполне достаточно. С таких клоунов нужно спрашивать очень быстро, жёстко и показательно", - резюмировал адвокат.

Пост в Telegram-канале Андрея Портнова

Пост Андрея Портнова в Telegram

Как сообщали Українські Новини, 17 февраля Портнов предложил Верховной Раде Украины отменить амнистию участникам Майдана в честь 6-й годовщины.

Ранее Портнов просил Минобразования исключить из учебников "причастных к организации Майдана преступников".