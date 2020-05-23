У МОЗ заявили про неготовність дев'яти областей до другого етапу ослаблення карантину

Міністерство охорони здоров'я визнало Київ і Полтавську область готовими до 2-го етапу ослаблення карантину, Львівську та Дніпропетровську області - не готовими до цього етапу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОЗ, передають Українські Новини.

Згідно з інфографікою, опублікованій на сайті міністерства, ще 1 область і столиця готові до 2-го етапу ослаблення карантинних обмежень, при цьому не відповідають необхідним показниками для переходу до 2-го етапу Львівська та Дніпропетровська області.

Таким чином, до ослаблення карантину поки не готові 9 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Причинами для цього служить велика кількість захворювань, недостатня забезпеченість місцями в лікарнях, а також мала кількість проведених ПЛР-тестів.

Ослаблення карантину. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, станом на вечір 22 травня МОЗ визнав Миколаївську, Хмельницьку і Житомирську області готовими до 2-го етапу ослаблення карантину.

При цьому не готовими до ослаблення карантину були 8 областей: Волинська, Донецька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська та Київська області, а також Київ.