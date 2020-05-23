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23 мая 2020, суббота, 12:36 56
Общество 2020-05-23T12:48:44+03:00
Українські Новини
Почему в Киеве резко улучшились эпидпоказатели и разрешили запустить транспорт

Почему в Киеве резко улучшились эпидпоказатели и разрешили запустить транспорт

Валерия Драгомирова
Киев, Транспорт, Карантин, ослабление карантина
Маршрутка. Фото: fotobus.msk
Маршрутка. Фото: fotobus.msk

Резкое улучшение показателя инцидентности в Киеве (средний показатель новых заболеваний за 7 дней на 100 тыс населения) объясняется выпадением 23 мая из 7-дневной базы расчетов статистика за 15 мая, когда в Киеве были зафиксированы рекордные 153 случая из-за фиксации вспышки в детском интернате на Дарнице.

Об этом свидетельствуют подсчеты Українських Новин на основе публикуемой КГГА статистике заболеваемости COVID-19.

По данным Минздрава на 22 мая показатель инцидентности равнялся 15,6 чел., тогда в базу расчетов попадали случаи, зафиксированные 15-21 мая.

За эти дни было зафиксировано 440 случаев заболеваемости COVID-19.

По данным на 23 мая показатель инцидентности равнялся 11,7чел , в 7- дневную базу расчетов попали данные за 16-22 мая.

За эти дни было зафиксировано 334 случая.

Такое резкое снижение показателя новых случаев объясняется тем, что 15 мая, которое выпало из базы расчетов было зафиксировано 153 случая, тогда как 22 мая – только 47.

Рекордные показатели 15 мая объясняются выявлением вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате для девочек.

Агентство пересчитало данные инцидентности на основе открытых данных КГГА и Миндрава и получило показатель 11,8 чел. , что допустимо, учитывая отсутствие точных данных о населении, которым оперировали власти при расчетах.

Как сообщалось, 23 мая Киев приступил ко второму этапу смягчения карантина, тогда как еще 22 мая эпидемиологические показатели не позволяли ему это сделать.

Но 22-23 мая показатель ицнидентности снизился с 15,6 до 11,7 чел на 100 тыс.  населения при максимальных 12. 

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