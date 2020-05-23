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23 травня 2020, субота, 12:11 26
Суспільство 2020-05-23T14:00:03+03:00
Українські Новини
Київ готовий до пом'якшення карантину з 23 травня, — МОЗ

Київ готовий до пом'якшення карантину з 23 травня, — МОЗ

Валерия Драгомирова
Карантин, МОЗ, Максим Степанов, Київ
Київ
Київ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що згідно з оновленими даними Київ готовий до пом'якшення карантину з 23 травня.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хороша новина для киян. Нещодавно до мене надійшли нові дані за показниками готовності регіонів до ослаблення карантину. Рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11,7 на 100 000 населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину", - написав він.

Також, за словами Степанова, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко 22 травня зустрівся з представниками комунального підприємства "Київський метрополітен".

"Працівники київського метрополітену відповідально поставилися до організації безпечного перевезення під час епідемії коронавірусу", - підкреслює міністр.

Наголошується, що київським метрополітеном розроблені дистанційні розмітки, закуплені термометри і захисні щитки для співробітників, а також станції забезпечені інформаційними матеріалами та відеороликами про COVID-19.

Раніше повідомлялося, що прес-конференція міністра охорони здоров'я відбулася раніше від прес-конференції керівників Київської міської державної адміністрації, де було оголошено рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій, яка вирішила розпочати другий етап пом'якшення карантину, включаючи запуск наземного транспорту, з 23 травня.


За даними міської комісії, показник інцидентності в Києві за останніх 7 днів - 11,7 на 100 тис. осіб, тоді як Степанов назвав показник 15.

Як повідомляли Українські Новини, Київ переходить до 2-го етапу ослаблення карантину з 12:00 суботи запускає наземний громадський транспорт, з 25 травня запустить метро, відкриє всі ринки і дозволить використання дитячих і спортивних майданчиків, а з 1 червня дозволив роботу дитсадків і шкіл для учнів 11-х класів, а також роботу готелів.

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