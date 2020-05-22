Астролог рассказал, у каких знаков зодиака будет успешный день 22 мая

После активного четверга многим знакам зодиака удастся перевести дыхание и восстановиться силы. Подробно об астрологическом прогнозе для представителей всех знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу на 22 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В пятницу отношения с близкими у Овнов будут выстраиваться достаточно сложно. В течение дня будет риск поссориться. Звезды советуют вести себя максимально сдержанно и корректно, это поможет избежать крупных конфликтов. Также в этот день будет сложно выполнить обещания, обстоятельства зачастую будут складываться против представителей этого знака. Наилучшим выходом будет занять выжидательную позицию и не форсировать события.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы в этот день смогут без особого труда выстраивать контакты с окружающими. Кроме того, представители этого знака легко смогут реализовать свои планы и творческие замыслы. Во второй половине дня хорошо делать покупки, траты могут оказаться существенными, но запланированными и порадуют Тельцов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В пятницу Близнецы без труда справятся с любыми трудностями. Обстоятельства будут складываться благоприятно для них, можно планировать важные дела, строить планы на будущее. В этот день звезды советуют решать вопросы личного плана и знакомьться с новыми людьми.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждет насыщенный день, в ходе которого у них появятся много новых целей и планов. Рвение представителей этого знака будет оправдано, им удастся добиться результатов, которые будут высоко оценены окружающими. День прекрасно подходит для восстановления старых связей и возвращения к вопросам прошлого периода. Вторая половина дня может быть наполнена приятными событиями и неожиданностями.

Лев (23 июля – 22 августа)

В пятницу Львы будут чувствовать себя на подъеме и справятся со всеми поставленными перед ними задачами. При этом важно реально смотреть на вещи правильно расставлять приоритеты. Во второй половине дня ситуация может усугубиться, возможны какие-либо семейные разногласия. Споры с близкими могут перерасти в длительное противостояние и будет нелегко восстановить отношения. Также сегодня следует быть аккуратными с деньгами и не тратить их без дела.

Дева (23 августа – 22 сентября)

События этого дня будут проходить не слишком плодотворно. В этот период Девы будут много общаться. В решении существующих вопросов можно объединить усилия и лучше не действовать спонтанно, чтобы не совершить ненужных ошибок и не сбиться с пути. Во второй половине дня на продуктивности скажется усталость, будет намного сложнее добиваться задуманного и договариваться с людьми.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов ждет отличный день, в течение которого можно воплощать в жизнь самые смелые замыслы и мечты. У представителей этого знака есть все шансы преуспеть и заработать. При этом удачным будет планирование на перспективу, это позволит в ближайшее время упрочить свое финансовое положение.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Интересный день, в течение которого можно быстро завязывать знакомства, восстановить отношения с теми, с кем вы были в ссоре. Сегодня в сфере финансов лучше полагаться на интуицию и не действовать необдуманно. Во второй половине дня благоприятные стечения обстоятельств позволят вам успешно завершить ранее начатые дела и сделать удачные покупки, заключить выгодные сделки. Также в это время вам может поступать важная информация, которая порадует.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам не спешить и не предпринимать резких шагов в этот день. Не следует забывать и о чувстве меры во всем. Лучше не взваливать на свои плечи много дел и не обещать чего-либо другим. Во второй половине дня наступит благоприятный период, когда представители этого знака с легкостью смогут преодолеть любые преграды, оказать помощь тем, кто в этом нуждается.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогов ждет насыщеный позитивными событиями день. Представители этого знака смогут добиться успеха в делах. Активность заставит действовать быстро и слаженно. Окружающие будут довольны Козерогами и охотно поддержат многие их начинания. Некоторые поступившие в этот день идеи и предложения в перспективе смогут изменить положение дел в лучшую сторону.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Шансы Водолеев достичь желаемого будут высоки, они без труда смогут добиться многого из того, что было запланировано предварительно. Риск в делах будет оправдан, появится шанс что-то существенно изменить в жизни. Во второй половине дня могут поступать приятные известия, касающиеся близких или родственников.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В первой половине дня у Рыб обстоятельства будут удачно складываться. Творческий потенциал будет на высоте, что позволит представителям этого знака легко справиться с текущими делами, они без труда смогут обойти любые препятствия на их пути. Во второй половине дня появится возможность отдохнуть и провести время с друзьями.

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