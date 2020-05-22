Прокуратура будет расследовать подрыв автомобиля бойцов "Луганска-1" как теракт

Прокуратура начала расследовать подрыв на мине бойцов батальона полиции особого назначения "Луганск-1", в частности, командира батальона патрульной службы Национальной полиции "Луганск-1" Сергея Губанова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратура Луганской области, передают Українськi Новини.

"Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области с целью документирования и установления обстоятельств преступления совершили выезд в окрестности пгт Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области, где на взрывном устройстве подорвались четверо работников батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1", - сказано в нем.

Установлено, что 20 мая около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи пгт Трехизбенка сдетонировала вражеская мина.

В результате взрыва погиб командир батальона "Луганск-1" Губанов, еще трое полицейских получили повреждения различной степени тяжести.

По данному факту следственным отделом 3 управления Главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией "террористический акт, приведший к гибели человека" (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса).

В рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщали Українськi Новини, по информации штаба ООС 20 мая боевики 18 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных получили ранения.

Пресс-служба полиции сообщает, что командир батальона патрульной службы Национальной полиции "Луганск-1" Сергей Губанов погиб и 3 бойцов батальона были ранены 20 мая в ходе выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил в Луганской области.