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22 мая 2020, пятница, 19:07 4
Экономика 2020-05-22T19:13:02+03:00
Українські Новини
Министр экономики заявил, что ситуация с посевами в Украине стабильная

Министр экономики заявил, что ситуация с посевами в Украине стабильная

Ольга Фандорина
Урожай, посевы, Зерновые посевы, Зерновые культуры
Поле. Фото: МХП
Поле. Фото: МХП

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отмечает наличие пострадавших посевов зерновых культур в отдельных районах на юге Украины, но в целом оценивает ситуацию с состоянием посевов зерновых в целом по Украине как стабильную.

Об этом он сообщил журналистам.

"Есть пострадавшие области на Юге, но это больше отдельные районы, а в целом по Украине ситуация стабильна. По потерях озимых показатель 4% в среднем по Украине, на Юге ситуация хуже. Но для продовольственной безопасности ситуация стабильная", - сказал министр.

Он подтвердил ранее сделанный министерством прогноз урожая в 65-68 млн тонн зерна.

Также Петрашко доволен государственной политикой по контролю за запасами зерна и по продовольственной безопасности, которая заключалась в отсутствии ограничений, сотрудничестве с аграриями и экспортерами и постоянном мониторинге государствам ситуации с запасами зерна и продовольствия.

Правительству удалось избежать роста цен на продукты питания и не ограничивать бизнес .

Как сообщали Українськi Новини, средние и малые фермеры 70-80% своей продукции реализовывают на продовольственных рынках, а после их закрытия аграриям негде было продать товар.

В то же время в Одесской области могут объявить чрезвычайную ситуацию из-за неурожая.

 

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