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23 мая 2020, суббота, 07:16 163 Документ
Кабмин 2020-05-23T08:15:01+03:00
Українські Новини
Шмыгаль стал первым украинским премьером, который не принимал участия в мероприятиях по случаю 9 мая

Шмыгаль стал первым украинским премьером, который не принимал участия в мероприятиях по случаю 9 мая

Петр Стуженко
Кабмин, День Победы, 9 мая, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Редакция информационного агентства "Українські Новини" обратила внимание на отсутствие премьер-министра Дениса Шмыгаль на торжественных мероприятиях с участием Президента Украины Владимира Зеленского и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, приуроченных ко Дню Победы 9 мая 2020 года. А именно, Зеленский и Разумков раздельно возложили цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве, Шмыгаль в данных мероприятиях участия не принимал.

Українські Новини направили соответствующий информационный запрос в Кабинет Минитров Украины.

В ответ на запрос секретариат Кабмина сообщил, что Шмыгаль не принимал участия 8-9 мая 2020 года в торжественном возложении цветов или других официальных публичных мероприятиях, приуроченных ко Дню примирения и Дню Победы.

"По информации Управления протокола Секретариата Кабинета Министров, Премьер-министр Украины не принимал участия в мероприятиях, указанных в Вашем запросе", - сказано в ответе.

Уточним, бывший премьер-министр Владимир Гройсман возлагал цветы к Вечному огню в Киеве совместно с бывшим Президентом Петром Порошенко в 2016-2019 годах.

Например, 9 мая 2016 года в Киеве торжественные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата при участии Президента Украины. Вместе с главой украинского государства в мероприятии приняли участие премьер Гройсман, спикер Рады Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко, министр обороны Степан Полторак. А 9 мая 2019 года Порошенко также возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

Ранее премьер-министры Юлия Тимошенко, Юрий Ехануров и Виктор Янукович неизменно принимали участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Во времена президентства Леонида Кучмы и Леонида Кравчука участие в возложении цветов на Могилу неизвестного солдата в Киеве вообще являлось обязательной протокольной традицией для высших государственных чиновников.

Источник : Українські новини
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