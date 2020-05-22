В Париже врачи вышли на митинги с требованием улучшения финансирования больниц, за что получили штраф

В то время, как в Иране и в России коронавирусом заболели по 10 тысяч медиков, во Франции более 400 врачей и медсестер вышли на протест в Париже, с требованием улучшить финансирование для их больницы. Их оштрафовала полиция. Об это сообщает BBC.

Отмечается, что как минимум 50 из них оштрафовали, 3 задержала полиция.

В частности, на протесты вышли работники парижской больницы Роберта Дебре. Они требовали повысить зарплаты и реформ для улучшения условий труда для работников здравоохранения.

Прибывшая на место полиция потребовала, чтобы люди разошлись. Тех, кто остался сразу оштрафовали на 135 евро.

Протест получился громким: в социальных сетях опубликовали видео, где люди стучат кастрюлями и сковородками.

Уточняют, что у больницы давно были финансовые проблемы. Они усилились из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Бельгии медики организовали "коридор позора" для премьер-министра Софи Вильмес.

в Болгарии более 2 тысяч человек вышли на митинги в качестве протеста продления карантина.