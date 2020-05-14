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  • В Болгарии более двух тысяч граждан вышли на митинги против продления карантина
14 мая 2020, четверг, 21:15 143
Мир 2020-05-14T21:45:11+03:00
Українські Новини
В Болгарии более двух тысяч граждан вышли на митинги против продления карантина

В Болгарии более двух тысяч граждан вышли на митинги против продления карантина

Елизавета Кесельман
Болгария, Митинги, Продление карантина, коронавирус в Болгарии, карантинные митинги
Антикарантинные митинги в Болгарии. Фото: twitter/@boristemkov
Антикарантинные митинги в Болгарии. Фото: twitter/@boristemkov

В Болгарии около двух тысяч забастовщиков вышли на протест против продления карантина, которое инициировало правительство. Антиправительственные митинги закончились столкновениями с полицией. Об этом передает Reuters.

В частности, на митинг вышли представители праворадикальной партии "Возрождение" в Софии. Их требованием была отставка действующего правительства, которое сравнил с мафией из-за продления антикоронавирусных мероприятий. 

"Мы не думаем, что должны жить как рабы, мы должны жить нормальной жизнью. Наше терпение кончилось, и мы хотим, чтобы это правительство ушло", — заявил глава партии Костадин Костадинов.

Начало протеста проходило мирно, но возле здания парламента произошло столкновение с полицией — сторонники партии пытались прорваться через границу. Нескольких протестующих задержали.

Протестующие обвиняли правительство премьер-министра Бойко Борисова из правоцентристской партии ГЕРБ в распространении неясной информации и некомпетентном решении кризиса, вызванного коронавирусом.

Это был первый публичный протест в Болгарии с марта, когда правительство ввело чрезвычайное положение. В стране закрыли школы, рестораны, бары и обязали предприятия ограничить или приостановить деятельность из-за пандемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, карантин в Болгарии ослабили с конца апреля, также сообщалось, что с 1 июля в стране откроют туристический сезон. Но несмотря на это, границы до сих пор закрыты. 

 

 

 

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