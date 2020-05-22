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22 мая 2020, пятница, 21:00 1011
Общество 2020-05-22T21:15:08+03:00
Українські Новини
Местами заморозки, порывы ветра и дождь. Прогноз погоды на 23 мая

Местами заморозки, порывы ветра и дождь. Прогноз погоды на 23 мая

Елена Новикова
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Прогноз погоды на субботу. Фото: информатор
Прогноз погоды на субботу. Фото: информатор

23 мая в Киеве, как и в предыдущий день, будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 градуса, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

22 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+18 градусов, в районе Приморского +11 градусов, в Днепре возле Киева +13 градусов.

Как сообщали Українські Новини, вторая половина мая в Украине пройдет с дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.

Кроме того, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

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