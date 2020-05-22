НАТО созывает экстренное совещание по выходу США из Соглашения об открытом небе из-за нарушений России

Послы Североатлантического Альянса (НАТО) проведут сегодня экстренное совещание из-за решения Соединенных штатов выйти из Соглашения об открытом небе. Об этом передает Straits Times.

Послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из Договора об открытом небе с Россией, сообщил один из дипломатов агентству AFP.

Также собеседник агентства добавил, что на встрече, которая состоится в пятницу днем по бельгийскому времени, должны проанализировать последствия объявления Трампа.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году соглашение об открытом небе между Украиной и США вступило в силу.

Кроме того, в 2017 году российский военный самолет пролетел над Белым домом и Пентагоном.

Кроме того, о намерениях Дональда Трампа выйти из Договора об открытом небе сообщалось еще в 2019 году. Тогда Белый дом официально не комментировал планы выйти из договора, хотя американские СМИ сообщали об этом еще в начале октября 2019.

Союзнические страны, включая Украину, настаивали на сохранении Договора об открытом небе, который был разработан с целью усиления уверенности, что страны не планируют нападение.