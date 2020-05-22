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22 мая 2020, пятница, 12:41 46
Америка 2020-05-22T13:15:02+03:00
Українські Новини
НАТО созывает экстренное совещание по выходу США из Соглашения об открытом небе из-за нарушений России

НАТО созывает экстренное совещание по выходу США из Соглашения об открытом небе из-за нарушений России

Елизавета Кесельман
США, Россия, Америка, Выход из договора об открытом небе
НАТО. Фото: freepik
НАТО. Фото: freepik

Послы Североатлантического Альянса (НАТО) проведут сегодня экстренное совещание из-за решения Соединенных штатов выйти из Соглашения об открытом небе. Об этом передает Straits Times.

Послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из Договора об открытом небе с Россией, сообщил один из дипломатов агентству AFP.

Также собеседник агентства добавил, что на встрече, которая состоится в пятницу днем по бельгийскому времени, должны проанализировать последствия объявления Трампа.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году соглашение об открытом небе между Украиной и США вступило в силу. 

Кроме того, в 2017 году российский военный самолет пролетел над Белым домом и Пентагоном. 

Кроме того, о намерениях Дональда Трампа выйти из Договора об открытом небе сообщалось еще в 2019 году. Тогда Белый дом официально не комментировал планы выйти из договора, хотя американские СМИ сообщали об этом еще в начале октября 2019. 

Союзнические страны, включая Украину, настаивали на сохранении Договора об открытом небе, который был разработан с целью усиления уверенности, что страны не планируют нападение.

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