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22 мая 2020, пятница, 15:19 63
Президент 2020-05-22T16:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский решил не увеличивать налоговую базу для Ахметова и других добытчиков украинской руды

Зеленский решил не увеличивать налоговую базу для Ахметова и других добытчиков украинской руды

Ярина Вацяк
Ринат Ахметов, Укрметаллургпром, Владимир Зеленский, добыча руды
Зеленский. Скриншот трансляции Пресс-конференция
Зеленский. Скриншот трансляции Пресс-конференция

Президент Владимир Зеленский одобрил сохранение действующей налоговой базу для ренты на добычу железной руды и увеличение ее ставки с 8,8% до 11-12% в зависимости от цен на руду.

Об этом говорится на странице законопроекта №1210 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Законом предусматривается, что ставка ренты на добычу железной руды будет составлять 12%, если средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 58% FE CFR China, официально определенным мировым информационным агентством Platts, за налоговый (отчетный) период будет составлять 70 и более долларов, в случае, если цена ниже - ставка будет составлять 11%.

Законом также предусматривается, что действующая база для налогообложения железной руды, под которую попадает только добыча руды, остается без изменений.

Как сообщали Українськi Новини, в январе Верховная Рада сохранила действующую налоговую базу для ренты на добычу железной руды и увеличила ее ставку с 8,8% до 11-12% в зависимости от цен на руду.

При этом из законопроекта была исключена норма, которой предполагалось расширить базу налогообложения на весь объем производства ГОКов.

Ранее Рада намеревалась расширить налоговую базу для ренты на добычу железной руды и увеличить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды с 8,8% до 10%.

Предполагалось, что базой налогообложения рентной платой для предприятий горно-металлургических комбинатов будет объем добычи и первичной переработки руды.

Таким образом, если согласно действующему законодательству под базу налогообложения попадает только добыча руды, которая затем является сырьем для производства товарной продукции - агломерата, концентрата и окатышей, то, согласно предложенным в законопроекте изменениям, базой для рентной платы должен был стать фактически весь объем производства ГОКов.

В свою очередь объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины обратились к Президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в то время премьер-министру Алексею Гончаруку и другим органам власти в связи с данным законопроектом.

Металлурги отмечали, что при введении указанных изменений это будет уже не рентная плата, а налог с оборота для железорудных ГОКов.

Принятие законопроекта №1210 поставит "Сухую Балку" на грань закрытия, а 2,5 тыс. сотрудников останутся без работы, – профсоюз

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